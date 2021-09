Nokia G50 disponibile in italia: caratteristiche e prezzi

Subito disponibile in Italia, lo smartphone Nokia G50 fa il suo ingresso ufficiale nel mercato, sorprendendo un po' tutti visto l'anticipo sull'evento autunnale di HMD Global del 6 ottobre.

Ma è probabile che per il suo showcase l'azienda abbia in mente un altro target e che nel mentre confidi a prescindere nell'appeal di questo smartphone di fascia media che combina schermo di grandi dimensioni, connettività 5G, lettore di impronte e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18 W in un dispositivo di fascia media, dal prezzo di 259 euro nella versione da 64 GB e 279 euro in quella da 128 GB.

Il Nokia G50 è uno smartphone di fascia medio-bassa che combina uno schermo di grosse dimensioni con una dotazione completa, 5G incluso

Scendendo nel dettaglio delle specifiche hardware dello smartphone di HMD Global, azienda nata dalle costole di Nokia dopo l'acquisizione di parte della compagnia da parte di Microsoft, includono processore Qualcomm Snapdragon 480 con 5G, schermo HD+ da 6,82 pollici con 450 nit di luminanza, fotocamera tripla con grandangolo, notch triangolare con fotocamera da 8 MP e colorazioni Ocean Blue e Midnight Sun. Di seguito le caratteristiche tecniche del Nokia G50:

