Pokémon Team Championship, parte la seconda edizione del torneo competitivo di Pokémon

Ha debuttato martedì 21 settembre sul canale Twitch di FrancescoPardiniVGC e di Multiplayer.it il Pokémon Team Championship o PTC2, il più grande progetto italiano di Pokémon competitivo per videogiochi. Dopo l'annuncio dei capitani e dei nuovi loghi, sono stati finalmente rivelati i roster dei giocatori su cui ogni capitano ha deciso di scommettere. I capisquadra hanno avuto 500 crediti ciascuno per accaparrarsi, tramite un divertente sistema ad asta in stile fantacalcio, i 7 giocatori che andranno a formare loro squadra. Tra i giocatori più pagati figurano Andrea "BanFox" Olea, esperto calcolatore nonché membro del Team Aqua, che competerà con i Dragons di capitan Enrico Mostallino, e Giuseppe Musicco, draftato dal capitano dei campioni in carica, entrambi per ben 205 crediti.

I match della prima settimana

I Pokémon leggendari di Spada e Scudo

Come se questo non bastasse, si sono giocati poi i match più significativi della prima settimana di competizione, impreziositi dal commento tecnico dall'ideatore del progetto -il buon Francesco Pardini- e da Pietro Xella. Il primo scontro andato in onda ha visto Marco Silva, capitano dei Cannons, contro Giacomo Bovolenta, capitano dei Guardians. Marco Fiero, campione dell'ultimo torneo internazionale ufficiale di Pokémon, ovvero quello di Oceania 2020, si è presentato alla sfida con un team incentrato su Zamasenta, il pokémon leggendario che capeggia sulla copertina di Pokémon Scudo, una scelta vista raramente nei team competitivi. Dall'altra parte, Giacomo Bovolenta ha scommesso tutto su una delle coppie più diffuse, Kyogre Tornadus, aggiungendo un pizzico di originalità con un Ditto, capace di copiare qualsiasi Pokémon gli venga posto davanti. Tuttavia, Ditto non ha permesso al capitano dei Guardians di copiare anche il talento del suo avversario che si impone per un sonoro 2 a 0.

Il secondo incontro che è andato in onda, ha visto il capitano degli Spoons, Davide Carrer, scontrarsi con Roberto Ceglia dei Meteors, MVP della scorsa stagione proprio con gli Spoons. Entrambi i giocatori hanno scommesso su Zacian, il Pokémon leggendario che capeggia sulla copertina di Pokémon Spada, come slot uber del proprio team, affiancato da una interessantissima coppia di Pokémon acqua, Pelipper Urshifu-water, nel sestetto di Davide Carrer. Questa scelta -definibile esotica dai più- non ha però permesso all'ex capitano di Roberto Ceglia di riuscire a sconfiggere il premiato MVP della PTC1 che si impone per 2 a 0 dopo due partite di altissimo livello.

Il terzo incontro ha visto ancora un capitano, Enrico "RoxasVGC" Mostallino a guida dei Dragons, sfidare Emanuele "Asuya" Ciliberto, il giocatore più pagato dei Blaster. Entrambi si sono presentati con due team differenti, con il primo che si è affidato a Xerneas, Pokémon leggendario in copertina di Pokémon X, già diffusosi nel competitivo negli anni passati, mentre il secondo ha deciso di scommettere su Calyrex-Shadow, forma alternativa del leggendario protagonista del secondo DLC di Pokémon Spada e Scudo. Emanuele Ciliberto, forte della sua esperienza e dei suoi successi più recenti nei tornei online, riesce ad imporsi sul capitano dei Dragons per 2 a 0.

Il quarto incontro andato in onda ha avuto come protagonisti il capitano dei Trains Daniele Spuntarelli e Carmine Ragone, membro dei Travelers. Il primo si è affidato a Xerneas come leggendario, mentre il secondo alla rinomata coppia Kyogre Tornadus, affiancata da un pericolo pubblico quale è Shedinja, Pokémon con un solo punto vita, ma feribile solo con mosse super efficaci o danni indiretti. Poteva sembrare una scelta vincente, ma il capo dei treni è riuscito anche in questo caso a dimostrare il proprio talento con un sonoro 2 a 0 a suo favore.

Ultimo match della trasmissione di lancio della PTC2 ha visto Luca "Ciemmelle" Clemente, draftato per ben 185 crediti dagli Spoons, contro Matteo Ghisini, giocatore più pagato dai Meteors insieme al suo compagno Sali Resuli per ben 150 crediti. Il primo si è presentato con uno Zacian team colorato di viola da un insolito Drifblim. Dall'altra parte Matteo Ghisini ha scommesso su Kyogre privandolo del suo storico compagno Tornadus, sostituito da un altrettanto insolito Zapdos. La scelta però non ha premiato il membro dei Meteors che si vede sconfitto da Luca Clemente che chiude il secondo game vinto con una decisiva doppia protezione.