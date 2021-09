Call of Duty Warzone: i veicoli si muovono da soli? Nessun fantasma, è un bug

Call of Duty Warzone non è certo nuovo alle stranezze. Alle volte si tratta di trovate degli sviluppatori, altre volte di glitch. Ora, potrebbe capitarvi di vedere dei veicoli che si muovono da soli: non si tratta di fantasmi, tranquilli, ma solo di un bug.

Come potete vedere qui sotto, un utente su Reddit ha pubblicato un video nel quale mostra quanto gli è capitato. Era alla guida di un veicolo di Call of Duty Warzone ed è stato abbattuto. Questo causa lo spostamento del personaggio fuori dal veicolo. A causa di un bug, però, il giocatore era ancora in grado di muovere il proprio mezzo. Inoltre, anche se inizialmente era bloccato, il mezzo è passato attraverso gli oggetti è si è mosso. Solo il fatto che il giocatore è stato definitivamente eliminato ha messo termine al bug.

Dal punto di vista di altri giocatori, però, questo veicolo si stava muovendo senza alcuna persona alla guida. Sarebbe stato alquanto surreale essere investiti ed eliminati da un mezzo fantasma in Call of Duty Warzone. Considerando che Halloween si avvicina, gli sviluppatori potrebbero pensare a qualche scherzetto di questo tipo da inserire ufficialmente nel gioco.

Se invece di Call of Duty Warzone preferite Call of Duty Vanguard, sappiate che i cheater sono già presenti nella beta, ecco le prove.