Fantasian: aggiornamento 2.5.0 aggiunge il Void Realm e la modalità New Game+

Mistwalker ha pubblicato un nuovo aggiornamento del suo gioco di ruolo giapponese Fantasian, il 2.5.0, che aggiunge il Void Realm e la modalità New Game+, tra gli altri contenuti supplementari. Si tratta di extra che saranno sicuramente graditi dagli abbonati ad Apple Arcade, il servizio su cui Fantasian è disponibile in esclusiva.

Formato da tre piani, il Void Realm vede i giocatori toccare i void crystal per iniziare a combattere in arene che rappresentano le tre città più grandi del gioco: la città di frontiera En, Vence, la città dell'acqua e la capitale Vibra. La modalità New Game+ fa esattamente ciò che promette, ossia consente di rigiocarsi Fantasian a un livello di difficoltà più alto, con i personaggi dello stesso livello e con lo stesso equipaggiamento della fine della modalità normale.

Il maestro Hironobu Sakaguchi, il capo di Mistwalker ha dichiarato la sua soddisfazione per il rilascio del massiccio aggiornamento, mirato a quei giocatori che vogliano approfondire ogni aspetto del gioco.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Apple Arcade è accessibile su iPhone, iPad e Apple TV, pagando 4,99€ al mese. Giusto recentemente sul servizio è stato lanciato Castlevania: Grimoire of Souls.