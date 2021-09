Offerte Amazon: Hisense 55U88GQ, Smart TV ULED 4K 120 Hz da 55 pollici al prezzo più basso

Le offerte Amazon odierne ci permettono di trovare una smart TV Hisense 55U88GQ da 55 pollici ULED 4K 120 Hz, con uno sconto di 100€. Il televisore è ora al prezzo più basso mai apparso sulla piattaforma Amazon.

Offerta Amazon Hisense 55" ULED 4K 2021 55U88GQ, Quantum Dot IPS, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision IQ, Audio 2.1.2 60W Dolby Atmos... € 1199,0 € 1099,0 Vedi

Offerta

La smart TV Hisense 55U88GQ propone uno schermo ULED 4K (3840x2160) da 55 pollici con un pannello da 120 Hz e supporto alla tecnologia Quantum Dot IPS 1000nit. Include anche la tecnologia HDR Dolby Vision, che ottimizza i contenuti in base alle condizioni di luminosità dell'ambiente. Supporta i comandi vocali con Alexa e Google Assistant e ovviamente permette di scaricare le principali app (Prime Video, Netflix, DAZN, Youtube, RaiPlay, Mediaset Play Infinity, CHILI). L'audio è 2.1.2 60W Dolby Atmos con subfwoofer integrato. Inoltre, il sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10 è compatibile con gli switch off previsti nel 2021/2022. Dispone anche di varie funzioni gaming, come ALLM, VRR 4K 48-60Hz e audio eARC (Enhanced Audio Return Channel).

smart TV Hisense 55U88GQ

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.