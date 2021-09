Castlevania: Grimoire of Souls disponibile su Apple Arcade

Castlevania: Grimoire of Souls è disponibile per tutti gli abbonati ad Apple Arcade, il servizio di Apple che dà accesso a diversi videogiochi esclusivi. Il gioco offre la possibilità di affrontare le orde demoniache nei panni di alcuni dei personaggi più amati della serie, come Alucard. Ogni personaggio ha il suo stile di combattimento, nonché la sua progressione. Vediamo un filmato che mostra il gioco in azione:

Il gioco si svolge dopo la distruzione di Dracula e la sigillatura del suo castello con l'eclisse solare del 1999. Genya Arikado riceve un busta misteriosa con dentro scritto un allarmante messaggio: "I grimori si sono svegliati, riportando i mostri nel nostro mondo. Ti preghiamo di aiutarci." Lo stesso messaggio raggiunge anche Alucard, che decide di partire alla ricerca del mittente, avviando i fatti che saranno raccontati nel gioco.

Tra gli altri eroi utilizzabili nel gioco ci sono: Simon Belmont, il protagonista dei primi due Castlevania, Charlotte Aulin da Castlevania: Portrait of Ruin, Shanoa da Castlevania: Order of Ecclesia e Maria Renard da Rondo of Blood e Symphony of the Night.