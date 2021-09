Gamedec, trailer di lancio per l'RPG isometrico in stile cyberpunk

Gamedec, il nuovo RPG isometrico in stile cyberpunk di Anshar Studios, è disponibile da ieri su Steam e non poteva ovviamente mancare un trailer di lancio.

Il mese scorso abbiamo provato Gamedec, trovandoci di fronte a un prodotto dotato di una narrazione convincente e di un sistema di crescita del personaggio ricco di potenziale.

Ambientato in una Varsavia del ventiduesimo secolo futuristica e oscura, il gioco ci mette nei panni di un Gamedec appunto, un investigatore in grado di discernere fra mondi virtuali e realtà per scoprire ciò che serve a chi li ingaggia.

Gamedec, una delle ambientazioni del gioco

Il gameplay di Gamedec utilizza un approccio privo di combattimenti, basato sulla raccolta di indizi e sull'interazione con eventuali sospetti e testimoni ai fini della risoluzione del caso di turno.

La formula prova a emulare gli RPG da tavolo, utilizzando scelte e decisioni per plasmare la forma del personaggio e dotarlo delle abilità che meglio si sposano con il nostro stile di gioco.