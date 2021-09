Offerte Amazon: MSI GP76 Leopard 10UG-219IT, Notebook in sconto al prezzo più basso

Le offerte Amazon rendono disponibile al prezzo più basso di sempre il notebook da gaming MSI GP76 Leopard 10UG-219IT. Il computer da gioco, che vanta un processore i7 e una Nvidia RTX 3070 8 GB, è in sconto a un prezzo speciale, precisamente a 240€ in meno.

Offerta Amazon MSI GP76 Leopard 10UG-219IT, Notebook Gaming, Nvidia RTX 3070, 8GB GDDR6, FHD 144Hz IPS-LvL, Intel I7-10870H, 16GB RAM ... € 2349,0 € 2105,9 Vedi

Offerta

Il MSI GP76 Leopard 10UG-219IT propone una tastiera da gioco RGB di Steelseries. In termini di caratteristiche hardware, troviamo un processore Intel Core i7-10870H da 5 GHz, uno schermo da 17.3 pollici e, soprattutto, una scheda grafica Nvidia RTX 3070 da 8 GB: non si tratta della GPU di fascia massima di Nvidia, ma è una scelta ottima per poter giocare la maggior parte dei giochi ad alte risoluzioni. La RAM è da 16 GB e l'SSD è da 1 TB. Il sistema operativo è Windows 10 Home, ma potrà essere aggiornato gratuitamente in Windows 11 quando l'upgrade sarà reso disponibile da Microsoft. Si tratta di caratteristiche ottime, rese ancora più interessanti da queste offerte Amazon.

MSI GP76 Leopard 10UG-219IT: notebook da gaming

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.