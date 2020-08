Gamedec, il provato del GDR che mescola Disco Elysium a Cyberpunk 2077

Sulla sua stessa scia troviamo Gamedec, di Anshar Studio, un gioco incredibilmente promettente che tra cospirazioni, omicidi e un tagliente sarcasmo nei confronti dei modelli free-to-play ci ha intrattenuto per qualche ora. È ancora presto per dire se Disco Elysium ha trovato il suo rivale ideale ma possiamo affermare senza dubbio che le premesse ci sono tutte. O forse un alleato, nella conquista di un territorio che a suo tempo è appartenuto a Planescape: Torment ? Dipende da come lo si vuole vedere. Non è certo la prima volta che si tenta di trasporre la logica di un gioco di ruolo tradizionale al videogioco e non sempre i risultati sono riusciti (vedasi Paranoia: Happiness is Mandatory ) ma il vantaggio di Gamedec potrebbe dipendere dal fatto che non sta proponendosi come la versione digitale di un GdR preesistente, bensì come quella dell'omonima serie di romanzi dell'autore polacco Marcin Przybyłekb - tuttora in corso - che è stato ovviamente coinvolto nello sviluppo. Un'anteprima su una pre-alpha del gioco è troppo poco per avere delle certezze assolute ma sufficiente per cominciare a farsi una prima idea sull'enorme potenziale di questo gioco.

Gamedec è uno di quei titoli che balzerebbe all'occhio a qualunque appassionato di giochi di ruolo tradizionali: un GdR isometrico di stampo cyberpunk, impreziosito da tinte noir che riportano alla mente Blade Runner, merita ben più di una semplice occhiata. Perché i GdR, persino quelli il cui sviluppo mira a richiamare i classici del genere, sono stati costretti ad adattarsi per continuare a esistere: evolversi, in un certo senso, che tuttavia non significa scendere a compromessi. Disco Elysium l'ha dimostrato, spianando la strada a tutti i giocatori che vogliono lasciarsi soltanto catturare dalla storia e interpretare un personaggio scordandosi completamente del combattimento - fornendo, di fatto, un'esperienza il più possibile vicina alle tradizionali e immortali sessioni di gioco di ruolo.

Professione Gamedec

Come anticipato, la versione che abbiamo provato rappresenta una piccola parte del gioco completo (si tratta di un singolo caso, nei fatti) ed è estrapolata dalla pre-alpha: significa che siamo incappati in qualche dialogo o interazione bloccati, che tuttavia nel complesso non hanno inficiato l'esperienza generale. Gamedec ci porta in un universo cyberpunk in cui le persone si dividono tra due mondi: quello fisico e quello digitale, o sensoriale se preferite. Warsaw City fa da sfondo agli eventi narrati, un dedalo di strade, palazzi, auto antigravità con un'estetica rétro ma soprattutto circondata da una barriera che tiene fuori gli animali; a quanto pare la natura si è ribellata all'uomo e ha tutte le intenzioni di eliminarlo definitivamente. In questa città proiettata sul futuro non mancano i ceti sociali, dai ricchi che navigano nella prosperità e sono baciati dal sole nella parte alta di Warsaw City fino alla classe media e ai poveri che il cielo non sanno nemmeno cosa sia. Ciononostante, tutti hanno un aspetto in comune: possono superare i confini della realtà accedendo a Virtualia.

Viene paragonato a una sorta di universo all'interno del quale sono contenuti milioni di giochi, o esperienze virtuali per utilizzare un concetto più ampio, con cui le persone possono svagarsi. Una quantità di mondi sensoriali che grazie alle giuste tecnologie - un divano speciale, un elmetto e un tuta - sfrutta tutti e cinque i sensi per immergere chi ne fruisce in un'esperienza indistinguibile dalla realtà. Dai più semplici browser game fino a intrattenimenti che scivolano nel pericolo e nella depravazione, Virtualia offre qualsiasi cosa di cui si abbia bisogno. L'immersività è tale che molti finiscono per perdersi al loro interno, mettendo a rischio la vita, ed è (anche) qui che entriamo in gioco, figurativamente e non, noi: i Gamedec.



Gamedec è l'abbreviazione di game detective, figure professionali nelle quali gli attuali giocatori potrebbero vedersi bene in un futuro ipotetico come questo: si tratta di persone che non solo sono molto capaci nell'ambito dell'intrattenimento virtuale ma ne fanno una fonte di guadagno. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, però, i Gamedec non si limitano a combattere il crimine all'interno di queste realtà sensoriali ma accettano anche compiti di minore entità, come completare fasi di gioco che i loro committenti trovano troppo difficili. Insomma, essere familiari con Virtualia e le sue pressoché infinite diramazioni può tornare molto utile per riempirsi le tasche. Interpretare un detective è perfetto quando si tratta di affrontare un tipo di scenario da "carta bianca", perché pur avendo un certo insieme di caratterizzazioni anche personali, chiunque può farlo ed è un lavoro che apre a moltissime opportunità. Un Witcher dei tempi moderni, per restare in tema autori polacchi, con l'autore che fa della professione il perno del suo universo narrativo: proprio come uno strigo, il Gamedec è una persona ai margini della realtà che si occupa di cacciare un tipo di mostro che lo stesso Geralt conosce bene, l'uomo, ma non disdegna compiti minori per guadagnare denaro. C'è chi lo ammira e chi lo disprezza.