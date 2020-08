Fortnite, skin di Pokimane creata da un fan: lei lo ringrazia con un video

Pokimane è una di quelle streamer che possono piacere o non piacere, ma che di sicuro sanno ringraziare. Un giocatore di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, difatti, ha creato una skin a tema Pokimane, un concept molto ben realizzato; e lei ha deciso di ringraziarlo pubblicamente.

Ma partiamo dall'inizio: come saprete Fortnite ha dato il via alla Serie d'Icone già da alcuni mesi. Si tratta fondamentalmente di una collaborazione tra i principali streamer e pro player del titolo ed Epic Games. Alcuni giocatori "diventano" skin, che poi è possibile acquistare nel negozio di gioco; spesso anche a prezzi molto elevati, considerando che la skin di Ninja costa 1500 V-buck (15 euro al cambio).

Ora, Pokimane ha ricevuto un suo balletto a tema, ma poco altro (a differenza, ad esempio, di LoserFruit). Dove Epic Games ha mancato in qualcosa, ci hanno pensato i fan a controbilanciare la situazione: ed ecco che, ad esempio, D3NNI su Twitter ha creato la skin di Pokimane. In ben due versioni, ed entrambe molto belle.

Pokimane allora nelle ultime ore ha registrato un nuovo video in cui l'ha ringraziato pubblicamente mostrando anche il suo profilo Twitter, contribuendo così alla notorietà di D3NNI. "Io non conosco questa persona, ma penso proprio che meriti di essere seguita" ha commentato Pokimane; chiaro che ora il profilo Twitter del creatore della skin riceverà un bel boost in visualizzazioni e notorietà.