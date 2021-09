Xbox Controller: la nuova funzione di cambio veloce di apparecchio è fantastica

Microsoft ha aggiornato il firmware dei controller di Xbox, aggiungendo una caratteristica davvero eccezionale: la possibilità di cambiare apparecchio di gioco in tempo reale, con la doppia pressione di un tasto. In questo modo è possibile passare da una qualsiasi console Xbox al PC e ai sistemi mobile con incredibile velocità, come mostra il video sottostante.

Come funziona? I controller ora supportano Bluetooth Low Energy, che aumenta la compatibilità con tutti gli apparecchi. Dopo l'aggiornamento del firmware, i controller avranno memoria di un host Bluetooth (ad esempio uno smartphone) e di un host Xbox Wireless (esempio Xbox Series X). In questo modo diventa possibile passare rapidamente da una apparecchio connesso all'altro come mostrato nel video.

Anche con questa piccola novità, Microsoft ha dimostrato di voler continuare a perseguire il suo obiettivo primario, ossia la versatilità e accessibilità totale. Il nuovo firmware, comunque, non fa solo questo, ma riduce la latenza giocando in wireless grazie alla tecnologia Dynamic Latency Input (DLI). Per adesso le novità sono disponibili solo nel programma insider, ma presto lo saranno per tutti.