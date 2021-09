Elden Ring: mostrata la schermata dei titoli, almeno parzialmente

Yasuhiro Kitao di FromSoftware ha pubblicato su Twitter una foto in cui si intravede quella che dovrebbe essere la schermata dei titoli di Elden Ring. Lo scatto sembra studiato a posta per far vedere e non vedere. Oltretutto è stato pubblicato in un contesto alquanto curioso: per mostrare a un fan di Bloodborne di avere usato una sua immagine come sfondo per lo smartphone.

Che dire? La schermata sembra essere composta in modo molto classico, ossia con il logo su sfondo nero e con in basso i vari comandi. Naturalmente, nonostante non sia niente di eccezionale, i fan di Elden Ring e di FromSoftware hanno manifestato il loro apprezzamento.

Per saperne di più sul gioco, leggete la nostra anteprima di Elden Ring, in cui abbiamo scritto:

Che Elden Ring voglia essere il successore dei Dark Souls è ormai a dir poco cristallino, ma questo non è certo un lato negativo. Le evoluzioni al sistema sono indubbiamente molteplici, e la volontà di offrire una maggior libertà di approccio all'azione è apprezzatissima. Resta da vedere se From sia stata in grado o meno di convertire il talento dei suoi sviluppatori nel map design anche in questa nuova struttura aperta, e se il mondo da loro creato sarà all'altezza dei precedenti (o addirittura superiore). Non resta che attendere.