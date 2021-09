Castlevania Advance Collection classificata a Taiwan per varie piattaforme

La Castlevania Advance Collection è stata classificata dall'ente di classificazione di Taiwan per varie piattaforme: PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. La raccolta rimane non ancora annunciata da Konami, ma l'apparizione in un organo ufficiale come questo la rende quasi certa.

Classificazione della Castlevania Advance Collection

Questa non è nemmeno la prima volta che la Castlevania Advance Collection dà segni concreti della sua esistenza, visto che il 18 giugno 2021 è stata classificata in Australia, mentre il 25 giugno 2021 in Corea del Sud. In questo caso è interessante la presenza delle varie piattaforme, perché la classificazione australiana parlava soltanto di "multipiattaforma", mentre quella coreana solo di "PC".

La Castlevania Advance Collection dovrebbe includere i tre capitoli della saga pubblicati sul Game Boy Advance tra il 2001 e il 2003: Castlevania: Circle of the Moon del 2001, Castlevania: Harmony of Dissonance del 2002 e Castlevania: Aria of Sorrow del 2003.

Chissà se prima o poi arriverà anche una Castlevania DS Collection. Non corriamo troppo, visto che ancora non abbiamo certezze sulla Castlevania Advance Collection.