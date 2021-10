Eternals: il film Marvel sarà diviso in due periodi temporali molto distanti

Il film Marvel Eternals sarà raccontato in modo diverso rispetto ai tipici film dell'MCU. Marvel Studio ha svelato che sarà diviso in due periodi temporali molto distanti tra loro. Vediamo tutti i dettagli ufficiali.

In una comunicazione ufficiale, Disney ha affermato che la storia di Eternals "avrà luogo in due periodi di tempo. Una storyline è ambientata nel passato: in questa gli Eterni operano come un formidabile team e una famiglia unita. La seconda storyline è nel presente, durante il quale il gruppo è spezzato e diviso, soddisfatto di vivere tra gli umani, nascondendosi in piena vista. La grande minaccia dei Devianti, che ancora una volta minaccia l'esistenza dell'umanità, costringe gli Eterni a mettere da parte le proprie differenze e riunirsi."

Angelina Jolie nei panni di un'eroina di Eternals

Secondo Nate Moore, producer presso Marvel, il film esplorerà nuove parti del Marvel Cinematic Universe che non sono ancora state viste a schermo. "Vogliamo che il pubblico scopra un angolo dell'universo Marvel che non ha mai visto prima. Vogliamo che scopra una mitologia in un film di fantascienza impegnativo che ha però anche un cuore umano. E vogliamo che incontri dieci eroi con i quali si spera possa relazionarsi".

Per quanto riguarda la linea temporale del presente, sappiamo che Eternals e Spider-Man Far From Home avvengono in contemporanea.

Gli attori hanno più volte commentato Eternals, ad esempio, il film Marvel è stato "fisicamente fottutamente estenuante", per Richard Madden. Inoltre, Angelina Jolie ha spiegato perché si è unita al Marvel Cinematic Universe.

In attesa dell'uscita, ecco il Trailer Finale di Eternals che mostra epici combattimenti.