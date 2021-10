Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: video confronto mostra i miglioramenti grafici

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il gioco di ruolo d'azione in stile souls-like di Square Enix e Team Ninja, si mostra con un video confronto ufficiale che indica i miglioramenti alla grafica. Nel filmato vengono mostrate le scene iniziali delle due demo rese disponibili ai giocatori.

Il video confronto di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è alquanto breve, ma permette di farci un'idea di cosa sia effettivamente cambiato nel gioco in pochissimi mesi. Come potete vedere anche voi, quel filtro grigio-verde della prima demo è praticamente sparito. L'area in questione è comunque oscura, ma la luce è molto più naturale. Vi sono poi sensibili miglioramenti nelle texture dei materiali. Anche i personaggi sono migliorati. In ogni caso, il gioco di Team Ninja non sembra ancora graficamente eccelso (tutt'altro). Speriamo che il team riesca ad apportare ulteriori miglioramenti in tempo per l'uscita.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: il protagonista attacca con uno spadone

Nel nostro provato vi abbiamo inoltre spiegato che "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è un gioco con tanto potenziale al quale serve, oltre a una rifinitura tecnica, lo spazio ideale per esprimersi al meglio. Sappiamo di cos'è capace Team Ninja, lo abbiamo visto con Nioh a cui questo progetto si ispira fortemente, e il sistema di combattimento basato sui job dimostra che può dare tanto se, soprattutto, ci si rende conto della strada che ha ancora da fare per perfezionarsi."

"Le migliorie all'intelligenza artificiale, sia in termini di reattività sia con la neo introdotta Risonanza, dimostrano la volontà di perfezionarsi sempre di più. La storia è un grosso punto di domanda, soprattutto considerata la sua relazione poco chiara con il capitolo originale (è una riscrittura? Uno spin off? Qualcosa di totalmente slegato?) e il fatto che Nojima sia capace tanto di ottimi trame quanto di sceneggiature molto discutibili, mentre sotto il profilo tecnico le incertezze sono tuttora evidenti. I margini di miglioramento però sono lì da vedere: la speranza è che vengano colti, per arrivare alla realizzazione di un gioco forse fuori tempo massimo ma lo stesso in grado di regalare ore di divertimento."