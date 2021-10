Hideo Kojima lavora sia con Sony che con Microsoft in contemporanea? Non è una sorpresa per Grubb

Hideo Kojima è una delle figure del mondo dello sviluppo videoludico più note e richieste. Dopo una collaborazione con Sony per Death Stranding, i rumor puntano a un gioco esclusivo per Microsoft, ma anche a un nuovo capitolo di Silent Hill finanziato da Sony. Come possono andare d'accordo le due cose? Secondo Jeff Grubb non c'è nulla di strano: il giornalista non è affatto sorpreso.

Come potete vedere anche voi stessi qui sotto, Jeff Grubb ha commentato il rumor legato a Hideo Kojima, Silent Hill e Sony in questo modo: "Non sono molto sorpreso. L'ultimo volta che ne ho sentito parlare, Microsoft e Kojima hanno firmato una lettera di intenti e non vi era alcun accordo di non-competitività. Sembrerebbe che Sony voglia continuare a mantenere un approccio aggressivo".

Grubb afferma anche, come potete vedere nel secondo tweet qui sotto, che sin dall'inizio aveva sottolineato che nulla vietava a Kojima di lavorare ancora con PlayStation. In altre parole, Grubb afferma che è possibilissimo che il creativo giapponese sia al lavoro sia su un'esclusiva Microsoft che su Silent Hill.

Diteci, vi piace l'idea di un Silent Hill creato da Hideo Kojima, Konami e Sony? Rimanendo in tema, sapevate che Hideo Kojima usa la borsa come un BB e spesso fa finta di essere in Death Stranding?