Eternals e Spider-Man Far From Home: le vicende dei due film Marvel avvengono in contemporanea

Le vicende di Eternals e Spider-Man Far From Home, ovvero il secondo film del Marvel Cinematic Universe dedicato all'Uomo-Ragno, avvengono in contemporanea, o quasi. Tramite una dichiarazione di Nate Moore, produttore, scopriamo che i due film Marvel avvengono poco tempo dopo il Blip.

Moore, parlando con Empire, afferma precisamente che Eternals ha luogo "all'incirca nello stesso periodo di Spider-Man Far From Home, mentre il mondo si ristabilisce dall'attacco di Thanos e il ritorno di metà della popolazione".

Già sapevamo che Eternals era posto dopo l'attacco di Thanos, in quanto all'interno del film gli Eterni (ovvero gli eroi protagonisti) spiegheranno il motivo per il quale non hanno interferito con i piani del Titano Pazzo. Non sapevamo però di preciso quanto tempo dopo questo sarebbe avvenuto. Ora abbiamo la nostra risposta.

Eternals

Ricordiamo che anche Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è posto dopo lo scontro con Thanos, così come Falcon and the Winter Soldier e WandaVision. Tutti i film in arrivo, Spider-Man: No Way Home, Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Black Panther: Wakanda Forever, e The Marvels, saranno ambientati dopo la lotta con Thanos. Black Widow, invece, ci ha portato "indietro nel tempo".

Eternals è per certo uno dei film più attesi dai fan Marvel, anche grazie al suo grande cast: Angelina Jolie spiega perché si è unita al Marvel Cinematic Universe. Invece, per Richard Madden il film Marvel è stato "fisicamente fottutamente estenuante".