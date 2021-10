Marvel's Guardians of the Galaxy, un video di gameplay da 17 minuti

Marvel's Guardians of the Galaxy si mostra in azione con un video di gameplay pubblicato da IGN e tratto dal primo capitolo della campagna del gioco, per una durata di circa 17 minuti.

Sappiamo che Marvel's Guardians of the Galaxy sarà doppiato in italiano, ma il filmato si basa chiaramente sulla versione americana del titolo sviluppato da Eidos Montreal, che propone un'interpretazione videoludica dei Guardiani della Galassia, a metà strada tra film e fumetti.

Nei primi secondi vediamo Star-Lord e Rocket alle prese con un banco di lavoro, grazie a cui il leader della squadra di eroi galattici può utilizzare le risorse raccolte in giro per sbloccare importanti potenziamenti.

Dopo una fase esplorativa assistiamo a un primo combattimento, con Peter Quill che viene aiutato prima da Drax e poi dagli altri membri del gruppo, il cui intervento può essere attivato premendo il dorsale sinistro sul controller e poi il tasto assegnato al personaggio da cui vogliamo farci aiutare.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 26 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, quest'ultimo in versione cloud. Per saperne di più, ecco il nostro provato di Marvel's Guardians of the Galaxy.