Marvel's Guardians of the Galaxy, provato l'action adventure single player di Square Enix

Tutto questo chiaramente in attesa di un giudizio molto più approfondito e definitivo sul titolo che arriverà in occasione del suo lancio sul mercato, il 26 ottobre, su tutte le piattaforme esistenti: PC, PS4 e PS5, Xbox One e Series X\S, Nintendo Switch.

E ora, in occasione di un nuovo evento stampa completamente virtuale, abbiamo potuto persino mettere le mani su una versione preliminare del titolo, giocata in streaming su PC e comprensiva di un intero capitolo posizionato circa a metà gioco. In questo nostro provato di Marvel's Guardians of the Galaxy ci focalizzeremo quindi sulla giocabilità del titolo, sulle nostre primissime impressioni e anche su qualche elemento che ci ha genuinamente sorpreso.

Ci è già capitato in passato di parlare di Marvel's Guardians of the Galaxy . Eravamo in piena estate e il nuovo titolo di Eidos Montreal e Square Enix era saltato fuori a sorpresa, con solo una manciata di voci di corridoio abbastanza fumose ad anticipare l'annuncio. Sulle prime avevamo pensato un po' tutti a un DLC di Marvel's Avengers talmente corposo da aver convinto publisher e sviluppatore a tentare la strada dello spin-off, ma dopo qualche intervista e soprattutto in occasione del primo sguardo al gioco, è stato abbastanza semplice cambiare idea.

Una volta sbarcati sull'asteroide attrezzato ed edificato però ci renderemo subito conto che qualcosa non quadra: non c'è praticamente vita a bordo, le attività di perlustrazione e controllo del territorio sono ferme ed i soldati dei Nova Corps che ci faranno visita si esprimeranno in modo atipico, continuando a chiederci in modo ossessivo se "abbiamo accettato la Promessa", oltre ad essere circondati da uno strano alone viola. Chi c'è dietro a tutto questo e come potremo pagare questa benedetta multa, non ci è dato saperlo nella demo, ma chiaramente lo scopriremo soltanto nel gioco finale.

Fatta questa doverosa premessa, la demo che abbiamo potuto provare in streaming, su PC, comprendeva l'intero quinto capitolo, a circa 4 ore di gioco: può essere considerato un giro di boa nella narrativa visto che arriva dopo un lungo incipit che ci permetterà di prendere confidenza con i Guardiani e di scoprire cosa hanno fatto per attirare l'ira dei Nova Corps e farci comminare la salata multa che dovremo pagare per evitare di finire in galera. Stando alle parole dello sviluppatore, arrivati a questo punto del gioco, avremo recuperato la pecunia necessaria per riavere indietro la nostra libertà e saremo in procinto di pagare la sanzione. Per far questo Star Lord e soci avranno scelto di dirigersi verso The Rock, uno degli avamposti della milizia dove per l'appunto è possibile dialogare con un Centurione e pagare le eventuali multe.

In seconda battuta, ne approfittiamo per ricordarvi che la nuova produzione di Square Enix, in totale antitesi con il Marvel's Avengers già citato in precedenza, è un' avventura esclusivamente single player , dai forti connotati action, numerosi dialoghi e una trama completamente originale che ripensa dalle fondamenta le genesi dei Guardiani, piazzandosi nel primissimo periodo della creazione dello sgangherato team, proprio quando i suoi membri si stanno iniziando a conoscere e hanno deciso di unirsi e combattere uno di fianco all'altro nel tentativo di mantenere l'equilibrio della galassia, e nel mentre arricchirsi.

Prima di scendere nei dettagli del gameplay e del funzionamento di Marvel's Guardians of the Galaxy, è necessario fare un piccolo passo indietro e riepilogare rapidamente che gioco è il nuovo lavoro di Eidos Montreal. A questo proposito, il primo consiglio è di dare una letta alla nostra anteprima del titolo , particolarmente completa e ricca di dettagli su storia, genere, meccaniche e peculiarità.

Il gameplay

Peter Quill, in arte Star Lord, spara ad alcuni nemici in Marvel's Guardians of the Galaxy

Da quello che abbiamo potuto provare, il gameplay di Marvel's Guardians of the Galaxy può essere considerato "spezzato" in 2 tronconi.

Da una parte c'è la sezione a bordo della Milano, la nave dove trovano rifugio e alloggio i 5 Guardiani e dove potremo, in qualche modo, prepararci alla missione successiva e dedicarci alla conoscenza più approfondita del team. Dall'altra c'è la parte esplorativa e d'azione che si avvia nel momento in cui decidiamo di sbarcare dalla nave per svolgere i nostri compiti e portare avanti la narrativa.

Attenzione però perché non siamo davanti ad un titolo con una grande libertà esplorativa. Da quel poco che abbiamo visto, la struttura di Guardians of the Galaxy è quella di un single player tradizionale e lineare: le missioni andranno svolte una dopo l'altra e non potremo "guidare" la Milano per scegliere noi quale destinazione raggiungere, ma sarà tutto già deciso in funzione della storia. Quindi: si chiacchiera a bordo fintanto che si vuole e fino a quando non si decide di far partire la missione successiva. Finita questa, si ritorna a bordo e così via.

Proprio parlando della sezione sulla nave, nei panni di Peter Quill potremo esplorare i vari ambienti e lanciarci in lunghi dialoghi con gli altri 4 Guardiani: Drax, Gamora, Rocket e Groot. Queste conversazioni sono in parte legate alla missione appena svolta o che dovremo affrontare successivamente e in parte attivabili interagendo con gli oggetti che troveremo negli alloggi personali di ogni Guardiano. Si tratta a tutti gli effetti di collezionabili che dovremo cercare nel corso delle missioni a terra e che ci permetteranno di conoscere con più profondità un qualche aneddoto del passato di quel componente del team.

La ricostruzione della Milano è sicuramente ispirata a quanto visto nei 2 Guardiani della Galassia cinematografici di James Gunn e più in generale nel Marvel Cinematic Universe, ma è evidente come Eidos Montreal ci abbia messo del suo creando da zero alcuni ambienti, come l'hangar e le stanze specifiche di ogni Guardiano, oltre ad aver riversato una cura maniacale nei numerosi sistemi, paratie, corridoi e ammenicoli che arredano la nave.

Il grande dinamismo di Marvel's Guardians of the Galaxy in un artwork ufficiale

Sarà possibile anche interagire con alcuni di questi sistemi secondari come un jukebox utile per ascoltare l'incredibile colonna sonora del gioco e tenerla in sottofondo durante le nostre chiacchierate a bordo. È presente anche un tavolo da lavoro dove poter sbloccare tutta una serie di perk che migliorano le abilità in combattimento di Star Lord.

In Marvel's Guardians of the Galaxy infatti, oltre a mettere le mani sui collezionabili di cui sopra, dovremo raccogliere anche 2 tipologie di reagenti mentre siamo in missione. Questi potranno essere "spesi" per sbloccare questi bonus passivi e permanenti che prevedono, ad esempio, una ricarica più veloce delle 2 pistole di Peter, oppure l'aumento del raggio di raccolta dei drop nemici (solitamente energia ed esperienza), o ancora una maggiore resistenza di Star Lord ai colpi stordenti e persino un colpo caricato che possiamo utilizzare in combattimento. Diciamo che tendenzialmente si tratta di perk secondari che non modificano sensibilmente la potenza del nostro protagonista, ma ci rendono più facile la vita in battaglia.

Una volta scesi a terra, la storia cambia e l'elemento più action e avventuroso di Guardians of the Galaxy esce allo scoperto.