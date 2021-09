Rogue Spirit, il provato di un rogue-lite classico, ma con un'idea particolare

Così come per i AAA, anche il mondo delle produzioni videoludiche indipendenti ha le proprie mode. I rogue-like, i rogue-lite (e tutte le possibili altre varianti) sono uno dei generi più in voga negli ultimi anni e gli sviluppatori spesso cercano di creare la prossima grande opera amata dai fan. La motivazione è chiara: piacciono a molti, sono più semplici da realizzare rispetto a opere lineari (a parità di longevità) e se ben realizzati possono offrire contenuti pressoché infiniti. Non stupisce, quindi, che tra le pagine di Steam spunti un nuovo titolo: Rogue Spirit, che già dal titolo mette le carte in tavola.

Struttura di gioco

Rogue Spirit: il protagonista in forma spirituale in un villaggi orientale

Rogue Spirit ci mette nei panni di uno spirito (probabilmente l'avevate intuito) che è stato richiamato per difendere la terra di Midra. Noi siano il fantasma del principe di questo regno e abbiamo un grande potere: possedere i nostri nemici e fare nostra la loro forma corporea. Il nocciolo della trama è questo e, perlomeno nelle prime fasi da noi testate, non c'è molto altro di importante da sapere.

La capacità di possedere i nemici è il tratto distintivo di Rogue Spirit, che lo differenzia dal rogue-lite medio. Invece di avere un solo personaggio, ne avremo fino a un massimo di 20 (anche se alcuni sono simili tra loro, per quanto abbiamo visto). I nemici passano da combattenti corpo a corpo a guerrieri che sfruttano armi dalla distanza, ma il fulcro del sistema di combattimento è lo stesso. Disponiamo di un attacco primario, di uno secondario, di uno scatto e di una parata. A questi si sommano una creatura che combatterà in automatico al nostro fianco e fino a due abilità a ricarica. Possiamo anche muoverci in forma spirituale, che è in pratica una modalità furtiva che rende più lento il rilevamento da parte dei nemici.

La possessione, oltre a permettere in qualsiasi momento di cambiare tipo di guerriero, è anche legata alla cura. Il nostro personaggio, eliminando nemici, ottiene dei globi spiritici che riempiono una barra dedicata: quando si passa in un nuovo corpo, la barra spiritica ci cura. Inoltre, ogni nemico ha statistiche casuali e questo ci dà la possibilità di trovare corpi più potenti. Al tempo stesso, se siamo costretti a fare un cambio per curarci (il vecchio corpo viene distrutto), rischiamo di doverci accontentare di un PG debole. Si crea quindi un interessante gioco di rischio/guadagno: cercare volontariamente di scontrarsi contro ogni singolo nemico presente in un livello ci mette in pericolo, soprattutto se abbiamo già pochi punti vita, ma in questo modo possiamo ottenere globi spiritici e un corpo con migliori statistiche, per curarci e diventare più potenti. In altre parole, vi è il rischio che la (s)fortuna determini la vittoria o la sconfitta, come è tipico per il genere.

Il potenziamento, per fortuna, non è legato solo ai nuovi corpi. In modo regolare è possibile trovare delle abilità passive che migliorano le statistiche o alcune capacità, come la probabilità di critici, l'attivazione di esplosioni eliminando i nemici alle spalle, l'aumento dell'attacco e dei punti vita... Questi possono anche essere acquistati dal mercante di ogni livello, previo l'ottenimento di sufficiente denaro tramite l'eliminazione dei nemici.

Infine, vi è un'ultima valuta importante: delle pietre preziose verdi che non vanno perdute tra una run e l'altra. Queste possono essere spese per potenziare il nostro fantasma in modo definitivo o per potenziale l'animaletto combatte con noi.