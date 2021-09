Steam: giocare ai titoli mentre sono in download potrebbe essere presto possibile

Steam potrebbe presto consentire l'uso dei giochi mentre si trovano ancora in fase di download, attraverso una tecnologia che Valve sta attualmente provando, a quanto pare, almeno in base a dei brevetti che sono emersi da parte della compagnia.

Il brevetto risale già a diverso tempo fa come registrazione, ma è diventato pubblico solo di recente: a quanto pare è stato depositato già a marzo del 2020, cosa che segnala un possibile stato già avanzato della lavorazione. Questo è quanto è stato rilevato da Dave Djundik di SteamDB, fonte sempre piuttosto affidabile per quanto riguarda le voci di corridoio sul digital delivery di Valve.

In sostanza, si tratta di un sistema che consente alla piattaforma di dare priorità al download di alcuni file rispetto ad altri, in modo da seguire una mappatura dei dati più frequentemente utilizzati nell'esecuzione di un file .exe e facendo in modo che un utente possa avviare un programma (un gioco, nella fattispecie) anche senza avere ancora tutti i file a disposizione.

Si tratta, in pratica, di una versione di quanto fanno già anche le console Sony e Microsoft, che già da tempo consentono di avviare un gioco in download una volta raggiunta una certa soglia, dando la priorità allo scaricamento di alcuni file necessari per l'avvio e magari per provare una prima porzione dei giochi.

In ogni caso, non c'è ancora certezza sull'effettiva applicazione di questa tecnologia, dunque non sappiamo quanto, e soprattutto se, questa funzionalità verrà effettivamente implementata in Steam nel prossimo periodo. Nel frattempo, sono emerse le date di Steam Next Fest.