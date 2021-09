Steam Next Fest, le date dell'edizione di ottobre 2021 con centinaia di demo

Steam Next Fest tornerà con una nuova edizione a ottobre 2021, per la precisione dal 1 al 7 ottobre: Valve ha annunciato le date dell'evento e promesso centinaia di demo scaricabili per gli utenti.

Non c'è ancora un programma ufficiale, ma sappiamo dal trailer che trovate qui sotto che saranno presenti titoli come Anno: Mutationem (qui la nostra anteprima) e Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy, annunciato al PC Gaming Show 2019.

Sempre nel video si vedono brevemente in azione Biwar Legend of Dragon Slayer, Mahokenshi, Inscryption e Tunic, che abbiamo provato lo scorso giugno.

Nuova incarnazione dello Steam Game Festival, Steam Next Fest ha fatto il proprio debutto nel 2019, in concomitanza con i Game Awards, come evento promozionale dedicato esclusivamente alle produzioni indipendenti.