NEO: The World Ends with You su PC ha una data di uscita, su Epic Games Store

NEO: The World Ends with You sembra proprio che sia in arrivo su PC, attraverso Epic Games Store forse con un'esclusiva almeno temporale a favore di tale store, in attesa di ulteriori informazioni, in base a quanto emerso proprio dal sito di Square Enix che comunica anche la data di uscita fissata per il 28 settembre 2021.

Stranamente non c'è ancora un annuncio ufficiale al riguardo, ma la cosa è facilmente verificabile sul sito ufficiale di Square Enix, dove campeggia l'annuncio sull'apertura dei preordini per NEO: The World Ends with You in versione PC su Epic Games Store.

NEO: The World Ends With You è comparso sul sito ufficiale di Square Enix

Il gioco, per il momento, non compare nemmeno sullo store di Epic, dunque ci dev'essere stato evidentemente un disguido nella comunicazione di Square Enix, probabilmente uscita prima del tempo.

Fatto sta che il sito del publisher riferisce chiaramente che NEO: The World Ends with You potrà essere preordinato presto e che la sua data di uscita è fissata per il 28 settembre 2021, dunque manca veramente poco al suo lancio su piattaforma Windows, mentre non è ancora chiaro se verrà messo a disposizione anche su Steam o altri store.

In attesa di maggiori informazioni, intanto possiamo prendere per buono quanto emerso, visibile anche nello screenshot riportato in questa pagina, nel caso in cui il banner venga rimosso dal sito Square Enix. Considerando le tempistiche piuttosto vicine, un annuncio ufficiale dovrebbe arrivare tra poco.

NEO: The World Ends with You è sostanzialmente un nuovo capitolo rispetto all'originale, basandosi su una storia diversa e altri personaggi, tenendo in considerazione anche gli eventi dell'anime legato al franchise. Ne abbiamo visto il trailer di lancio lo scorso luglio su PS4 e Nintendo Switch, ma soprattutto potete conoscerlo meglio leggendo la recensione di NEO: The World Ends with You da parte di Christian Colli.