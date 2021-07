NEO: The World Ends With You, trailer di lancio su PC, PS4 e Switch

NEO: The World Ends With You fa il proprio debutto oggi nelle versioni PC, PS4 e Nintendo Switch: lo conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato da Square Enix, che ci introduce alla storia e ai personaggi del gioco.

Nella nostra recensione di NEO: The World Ends With You abbiamo sottolineato come questa produzione vanti uno stile accattivante e un'eccellente colonna sonora, ponendosi come un vero sequel di The World Ends With You.

Sull'affascinante sfondo di Shibuya, i protagonisti del gioco vengono coinvolti in un pericoloso Gioco dei Demoni: sfruttando le loro abilità dovranno individuare ed eliminare le presenze maligne che si nascondono nel quartiere di Tokyo.

Unica pecca è probabilmente proprio lo stretto legame fra questa esperienza e il primo capitolo della serie, pubblicato ben quattordici anni fa: chi non lo conosce potrebbe avere qualche difficoltà a cogliere tutte le sfaccettature di NEO.