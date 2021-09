Pokémon Unite disponibile domani su iOS e Android: nuovo battle pass, italiano e altro

Pokémon Unite, come era stato già annunciato in precedenza, sarà disponibile da domani, 22 settembre 2021, anche su iOS e Android, che affiancheranno così la versione Nintendo Switch con l'arrivo di altre caratteristiche come un nuovo pass di lotta, il supporto per la lingua italiana, Cerchie Unite e altre funzionalità per il gioco online.

Sviluppato da TiMi Studio, Pokémon Unite è il primo gioco di Pokémon strategico di lotta a squadre, e sarà dunque disponibile anche per dispositivi mobili a partire a domani, mercoledì 22 settembre 2021, dopo aver già raggiunto 5 milioni di preregistrazioni su iOS e Android e ben 9 milioni di download su Switch, traguardi che hanno garantito già alcune ricompense premio. Potete trovarlo a questo indirizzo su App Store per iOS e a quest'altro indirizzo su Google Play per Android.

Si tratta di un gioco free-to-start, ovvero gratis di base ma con possibilità di acquisti in-app, che propone una particolare meccanica di raccolta e lotta tra le creature.

Pokémon Unite propone una nuova accezione degli scontri fra Pokémon

Con la versione mobile arriverà peraltro anche il supporto per la lingua italiana, scaricabile anche su Nintendo Switch attraverso un aggiornamento gratuito.

Effettuando l'accesso con un account Nintendo o un account del Club Allenatori di Pokémon, i giocatori potranno utilizzare i propri dati di gioco sia dalla console Nintendo Switch sia da dispositivo mobile, con una sorta di cross-play tra le piattaforme per quanto riguarda i progressi di gioco.

In contemporanea con l'uscita di Pokémon Unite per dispositivi mobili, mercoledì 22 settembre sarà disponibile anche un nuovo pass di lotta, chiamato "Spettro a zero G". Questo nuovo pass di lotta vedrà l'introduzione di strumenti ispirati allo spazio, con ricompense che possono essere ottenute giocando oppure acquistando il pass premium per ulteriori premi e oggetti.

Altra caratteristica in arrivo sempre il 22 settembre sono le Cerchie Unite, una nuova funzione sia per Nintendo Switch che per dispositivi mobili che consente ai giocatori di creare una propria Cerchia Unite oppure cercarne una già creata da altri alla quale farsi ammettere e connettersi così con altri Allenatori. Per trovare più facilmente giocatori affini, è possibile scegliere dei tag che gli altri Allenatori possono inserire quando cercano una Cerchia Unite.

Infine, i giocatori che non hanno ottenuto il bonus di lancio della versione per Nintendo Switch avranno la possibilità di ricevere la licenza Unite di Zeraora completando una missione speciale a partire da mercoledì 22 settembre. I giocatori che possiedono già la licenza Unite di Zeraora riceveranno in sostituzione delle monete Heos.