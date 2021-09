Metroid Dread, un breve trailer ci ricorda la data di uscita su Nintendo Switch

Metroid Dread torna a mostrarsi in video, stavolta con un breve trailer che ci ricorda la data di uscita del gioco su Nintendo Switch, fissata all'8 ottobre.

Come riportato poco fa, l'amiibo di Metroid Dread arriverà in ritardo in Europa ma non si prevedono contrattempi per il lancio del gioco, che farà il proprio debutto nei negozi in maniera puntuale, coinvolgendoci in una nuova avventura di Samus Aran.

Impegnata in una difficile missione su di un pianeta pieno di insidie, la cacciatrice di taglie dovrà esplorare scenari complessi e ricorrere a un ricco set di abilità, nonché a un corposo arsenale, per poter trovare di volta in volta una via d'uscita.

"Mentre esplori liberamente il pianeta incontrerai porte chiuse, superfici fuori dalla tua portata e aree troppo pericolose per Samus. Man mano che ottieni potenziamenti per le tue armi e le tue abilità, riuscirai non solo a superare questi ostacoli, ma anche a scoprire nuovi sentieri e scorciatoie", si legge sul sito ufficiale del gioco.

"Lasciare il pianeta non sarà facile: dovrai tornare sui tuoi passi per esplorare aree in precedenza inaccessibili e vedertela con i tanti imponenti mostri che lo abitano. Senza dimenticare che gli E.M.M.I. scomparsi si riveleranno molto più pericolosi del previsto..."