Metroid Dread: l'amiibo per Nintendo Switch è rimandato in Europa

Metroid Dread è ormai in arrivo su Nintendo Switch, ma l'amiibo ufficiale collegato al gioco arriverà in ritardo, essendo stato rimandato al mese successivo rispetto al lancio, precisamente al 5 novembre 2021.

Come sappiamo, Metroid Dread ha la data di uscita fissata per l'8 ottobre 2021 e questa non è destinata a cambiare, ma per l'amiibo Nintendo ha dovuto trovare un'altra collocazione, probabilmente per problemi inerenti la produzione e distribuzione in massa sul territorio europeo.

Si tratta di un set di statuette doppio con Samus Aran e un robot EMMI, dunque un oggetto che per i collezionisti ha probabilmente notevole valore, ma per quale ci sarà da aspettare circa un mese dopo l'uscita del gioco su Nintendo Switch.

Metroid Dread, l'amiibo ufficiale mostra Samus Aran e un robot EMMI

La motivazione ufficiale sono "ritardi imprevisti nella distribuzione", come riferito da Nintendo senza ulteriori spiegazioni più precise. La scansione via NFC dell'amiibo in questione, per quanto riguarda Samus Aran, garantisce un contenitore extra di energia, che aumenta in questo modo di 100 punti.

La scansione del robot EMMI garantisce invece un incremento di un contenitore per i missili, che ne aumenta la capacità di 10 unità. Tuttavia, il valore maggiore in questo caso è legato principalmente all'aspetto collezionistico, considerando come si tratti di una coppia di statuette di ottima fattura.

Il prezzo dell'amiibo in questione si aggira sui 30 euro e l'uscita è dunque fissata ora per il 5 novembre 2021. Di Metroid Dread abbiamo visto recentemente il trailer sulle armi di Samus Aran e il trailer overview sulle caratteristiche.