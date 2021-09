Metroid Dread: il nuovo trailer ci mostra le armi di Samus Aran

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Metroid Dread per Nintendo Switch, per mostrarci l'arsenale di Samus Aran, la cacciatrice di taglie protagonista del gioco e del franchise stesso. Il video dura pochi secondi, ma riesce a esprimere bene il suo concetto: per scappare dal mondo alieno in cui siamo finiti, dovremo potenziare le armi a nostra disposizione, scoprendo quelle che meglio si adattano al nostro stile di gioco.

Il video contiene anche delle sequenze di gameplay inedite, che non fanno mai male, visto che il 7 ottobre 2021, la data d'uscita di Metroid Dread, si avvicina a passo spedito.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di Metroid Dread, in cui abbiamo scritto:

Con Returns i Mercurysteam hanno dimostrato grande rispetto per la serie Metroid, oltre che le capacità necessarie a portarla avanti. Dread è quindi la loro grande occasione di prendere davvero le redini del marchio nella sua incarnazione classica, una difficilissima missione che hanno deciso di affrontare mescolando qualche interessante nuova idea a una struttura estremamente vicina alle radici dei capitoli più amati. Quanto queste novità si sposeranno bene con il tutto lo dovremo valutare, ma per ora è già bello sapere che c'è un nuovo Metroid in arrivo, e non vediamo l'ora di giocarlo.