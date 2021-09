Halo 5: Guardians: 343 Industries conferma che per ora non arriverà su PC

343 Industries ha ribadito che Halo 5: Guardians non arriverà su PC, almeno non nel breve periodo, cercando di mettere fine alle voci nate dalla violazione di un database di GeForce Now, il servizio di cloud gaming di Nvidia, che conteneva i nomi di diversi titoli PC non annunciati come questo, God of War o Half-Life 2 Remastered.

A smorzare gli entusiasmi ci ha pensato Brian Jarrard, il community director di 343 Industries, confermano che attualmente non c'è alcuna versione PC di Halo 5: Guardians pianificata. Lo sviluppatore è concentrato completamente su Halo Infinite e sulla Halo: The Master Chief Collection, raccolta che comprende i primi quattro capitoli più Halo: Reach e Halo 3: ODST.

Jarrad ha però voluto lasciare una porta aperta alla speranza, affermando che 343 Industries è consapevole della domanda di una versione PC del gioco e che tra i motti della compagnia c'è anche "mai dire mai". Per adesso non c'è niente in programma, ma in futuro chissà.

L'unica certezza è che, nel caso, Halo 5: Guardians uscirebbe su PC dopo Halo Infinite (impossibile dire quanto dopo). Fino ad allora i giocatori PC possono dedicarsi ad Halo 5: Forge, scaricabile gratuitamente dal Microsoft Store, oppure giocare ad Halo 5: Guardians in cloud, abbonandosi a Xbox Game Pass Ultimate.