Call of Duty: Vanguard, nuovo trailer ci prepara alla seconda fase della beta

Activision ha pubblicato un nuovo trailer di Call of Duty: Vanguard che ci prepara all'imminente seconda fase della beta, che si svolgerà a partire da domani e per tutto il weekend.

Durante la beta di Call of Duty: Vanguard potrete giocare su tre mappe tutte nuove, ovvero Hotel Royal, Red Star, e Gavutu, e provare tre modalità di gioco tradizionali: Deathmatch a squadre, Dominio e Uccisione confermata, nonché ritornare sulla Collina dei campioni, ora con un nuovo set di armi. Giocando alla beta riceverete Arthur Kingsley in Call of Duty: Mobile, mentre raggiungendo il livello 20 riceverete un progetto arma al lancio di Call of Duty Vanguard.

Il secondo weekend della beta sarà strutturato in questo modo:

Dalle 19:00 di giovedì 16 settembre alla stessa ora di sabato 18 settembre la beta di Call of Duty: Vanguard sarà aperta a tutti i giocatori PS5 e PS4 e ad accesso anticipato, ovvero per coloro che hanno preordinato il gioco) su PC, Xbox One e Xbox Series X | S.

Dalle 19:00 di sabato 18 settembre fino alla stessa ora di lunedì 20 settembre, la beta di Call of Duty: Vanguard sarà disponibile su tutte le piattaforme e aperta a tutti i giocatori.

Ricordiamo che Call of Duty: Vanguard sarà disponibile a partire dal 5 novembre su PS4, PS5, Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Se giocate su quest'ultima piattaforma vi consigliamo di dare uno sguardo ai requisiti di sistema minimi e raccomandati della beta prima di buttarvi nella mischia.