Call of Duty: Vanguard, i requisiti di sistema per PC della beta

Mancano ormai pochi giorni al debutto della beta di Call of Duty: Vanguard, grazie alla quale i giocatori potranno provare il multiplayer del nuovo sparatutto di Sledgehammer prima del debutto nei negozi. Oggi Activision ha svelato i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC della beta.

Apparentemente non parliamo di requisiti particolarmente esosi, con l'accoppiata Intel Core i5-2500k e GTX 960 da 2GB per soddisfare i requisiti minimi. Per quelli raccomandati invece Activision consiglia un processore i7-4770k o il Ryzen 7 1800X mentre per la GPU la GTX 1070 8GB o la Radeon Vega 64. Ovviamente tenente a mente che i requisiti riportati di seguito potrebbero variare con la versione completa del gioco.

Call of Duty: Vanguard

Ecco i requisiti di sistema minimi e raccomandati della beta per PC di Call of Duty: Vanguard:

Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 64 Bit (1909 or later)

Windows 10 64 Bit (1909 or later) CPU : Intel Core i5-2500k or AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i5-2500k or AMD Ryzen 5 1600X RAM : 8GB

: 8GB Scheda Video : Nvidia GeForce GTX 960 2GB / GTX 1050Ti 4GB or AMD Radeon R9 380

: Nvidia GeForce GTX 960 2GB / GTX 1050Ti 4GB or AMD Radeon R9 380 Spazio di archiviazione: 45 GB

Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 64 Bit (latest Service Pack)

Windows 10 64 Bit (latest Service Pack) CPU: Intel Core i7-4770k or AMD Ryzen 7 1800X

Intel Core i7-4770k or AMD Ryzen 7 1800X RAM: 16 GB

16 GB Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / GTX 1660 6GB or AMD Radeon RX Vega 56

Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / GTX 1660 6GB or AMD Radeon RX Vega 56 Spazio di archiviazione: 45 GB

La beta di Call of Duty: Vanguard si svolgerà in due weekend: da venerdì 10 settembre a lunedì 13 settembre e da giovedì 16 settembre a lunedì 20 settembre. Il primo weekend, ovvero dal 10 al 13 settembre, sarà riservato agli utenti PlayStation che avranno effettuato il pre-ordine del gioco.

Il secondo weekend sarà una Beta completa aperta per gli utenti PlayStation. Per accedere ai primi due giorni della Beta (16 e 17 settembre), gli utenti di altre piattaforme dovranno prenotare il gioco. La Beta aperta sarà disponibile su tutte le piattaforme da sabato 18 settembre alle 19:00 di lunedì 20 settembre.

Call of Duty: Vanguard sarà disponibile nei negozi dal 5 novembre per PC, PS4, PS5, Xbox Series X | S e Xbox One. Ieri è stata presentata la mappa Pacific di Call of Duty: Warzone che sarà disponibile entro la fine dell'anno.