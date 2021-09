PS5: un video mostra come montare un SSD M.2 supplementare

Sony ha pubblicato un nuovo video di PS5 per mostrare come smontare la console così da poter montare un SSD M.2 supplementare. L'aggiornamento odierno del firmware aggiunge infatti la possibilità di installare della memoria di massa aggiuntiva, per la gioia di quelli che hanno esaurito o stanno per esaurire lo spazio messo a disposizione dall'SSD interno.

Il filmato dovrebbe essere abbastanza chiaro: sfilata la scocca, bisogna svitare la copertura dello slot di alloggiamento dell'SSD per aprirlo, quindi collegarlo con l'apposito connettore e infine riavvitare e rimontare la scocca. Detta ottimisticamente, si tratta di un'operazione che chiunque dovrebbe essere in grado di compiere senza causare danni irreparabili. Considerando però che c'è chi ha distrutto la console per provare a collegare un cavo HDMI, il consiglio è quello di farvi aiutare da qualcuno se non siete troppo pratici con i lavori manuali.