PS5: bambino distrugge la porta HDMI, poi chiede la sostituzione della console

Un bambino ha letteralmente distrutto la porta HDMI di PS5, chiedendo poi la sostituzione dell'intera console. La foto dell'attacco martoriato sta facendo il giro della rete, destando una certa impressione. Vediamola (attenti perché sono immagini forti):

Il ragazzino si è giustificato dicendo che ha spinto il cavo con un po' troppo forza. Probabilmente però, ha continuato a premere anche quando si è accorto che non riusciva a inserirlo, altrimenti non si spiegherebbe lo stato in cui ha ridotto la porta. Inoltre, potrebbe essere riuscito a inserirlo, ma resosi conto che non era il cavo giusto, potrebbe aver utilizzato delle pinze per staccarlo, danneggiando anche la scocca di PS5.

Le teorie su quale cavo sia stato inserito nella porta distrutta sono molteplici. La più accreditata è che si trattasse di un DisplayPort, utilizzato soprattutto in ambito PC e con un connettore simile (ma nemmeno troppo) a quello di un cavo HDMI.

Ironia generale a parte, il ragazzino non è stato attaccato dalla comunità, dispiaciuta soltanto di vedere una PS5 ridotta in quelle condizioni, dato che le scorte sono ancora così scarse e probabilmente lo saranno per tutto il 2022. Certo non ci troviamo di fronte a casi limite come quelli degli youtuber che acquistano le console per fare video in cui le distruggono. Qui al massimo possiamo prendercela con l'ingenuità del giovane, lasciato da solo a montare la sua nuova compagna di giochi.