PlayStation Showcase 2021, i nuovi giochi PS5 e PS4 a mente fredda

È passato ormai qualche giorno dal PlayStation Showcase 2021, l'evento che Sony ha spinto con grande entusiasmo promozionale e che ha mostrato i prossimi giochi in uscita su PS5 e PS4, con alcune indubbie sorprese e altrettante importanti conferme.

Di questi tempi, con le grandi fiere videoludiche nettamente ridimensionate e una frammentazione talvolta allarmante della comunicazione relativa alle nuove produzioni, ci aspettavamo che uno showcase del genere scatenasse nient'altro che un grandissimo entusiasmo, e invece abbiamo letto in giro critiche neanche troppo velate al rapporto fra quanto mostrato e quanto "promesso" da Sony.

Il PlayStation Showcase 2021 è stato dunque un grande evento o una delusione? Dopo l'editoriale di un paio di giorni fa, torniamo a ragionarci a mente fredda, chiamando anche stavolta in aiuto la corposa lista con tutti gli annunci, i giochi e i trailer per PS5 e PS4 presentati per l'occasione.

Lo showcase è stato aperto dal clamoroso annuncio di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, che peraltro sarà un'esclusiva console PS5 al lancio: un gran bel colpo per Sony, che in questo modo sembra aver voluto rispondere a Microsoft e all'esclusività delle produzioni Bethesda, vedi ad esempio Starfield, che non arriverà su PS5.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, un'immagine dal trailer d'esordio

Dopodiché si è andati sulla sostanza, da una parte con un video di gameplay di Project Eve, l'action in stile PlatinumGames che sembra promettere dannatamente bene; dall'altra con Forspoken, mostrato in video con tanto di periodo di uscita. Anche questa un'esclusiva console su PS5.

L'importante conferma di Alan Wake Remastered e i nuovi trailer dedicati a Rainbow Six: Extraction e Tiny Tina's Wonderlands, con data di uscita, hanno quindi lasciato spazio all'attesa presentazione di GTA V per PS5 e Xbox Series X|S. Se ne parlava da parecchio e finalmente è arrivata, anche se molti utenti sembrano non averla gradita.

Grand Theft Auto V, un artwork ufficiale

Marvel's Guardians of the Galaxy ha fatto nuovamente capolino al PlayStation Showcase, insieme a un nuovo video dedicato a Deathloop e all'annuncio che Vampire: The Masquerade - Bloodhunt uscirà su PS5 oltre che su PC. Ennesima esclusiva console per Sony, teniamo il conto.

Dopodiché è stato il turno di Insomniac Games, che ha dimostrato ancora una volta di avere risorse pressoché infinite a sua disposizione con l'annuncio di Marvel's Spider-Man 2, nell'ambito di uno spettacolare trailer in cui compaiono entrambi gli Spider-Man e finanche Venom, e quello di Marvel's Wolverine, presentato in video con un breve ma emozionante teaser.

La parentesi dedicata a Tchia, unico fra i titoli PS5 dell'evento caratterizzato da un valore produttivo non straordinario, ha quindi lasciato spazio a un altro paio di pezzi da novanta, nella fattispecie il primo trailer del gameplay di Gran Turismo 7, con data di uscita, e l'emozionante reveal di God of War: Ragnarok.

Insomma, numeri e qualità alla mano c'è francamente poco di cui lamentarsi in relazione alla riuscita del PlayStation Showcase 2021, e ragionarci a mente fredda, magari facendo qualche paragone con altri eventi, non cambia la realtà dei fatti. Le docce fredde sono arrivate con i tanti rinvii al 2022 determinati dalle difficoltà legate alla pandemia, ma in questo caso è difficile parlare di attese tradite o di un'eccessiva promozione.

Da possessori di PlayStation 5 e/o PS4, immaginiamo sarete d'accordo nel confermare le nostre sensazioni: il PS Showcase 2021 ha mantenuto le promesse, si è finanche permesso il lusso di inserire qualche sorpresa e di questi tempi non era davvero scontato un risultato del genere. Un evento degno delle vecchie conferenze Sony all'E3? Parliamone.