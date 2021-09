Tiny Tina's Wonderlands: gameplay trailer e data di uscita dal PlayStation Showcase

In occasione del PlayStation Showcase 2021, Gearbox ha presentato il primo trailer di gameplay e annunciato la data di uscita di Tiny Tina's Wonderlands, il folle spin-off in salsa fantasy di Borderlands, che debutterà nei negozi il 25 marzo 2022.

Il filmato, come era lecito aspettarsi, è sopra le righe e mostra fasi di gameplay frenetiche che ci offrono un assaggio di quello che ci aspetta nel mondo fantasy ideato da Tiny Tina. Il sistema di combattimento sarà ancora legato all'utilizzo di numerose bocche da fuoco, come pistole, fucili d'assalto, SMG e balestre, ma a quanto pare sarà possibile ingaggiare i nemici anche con attacchi corpo a corpo e sfruttando delle magie.

Il trailer di gameplay di Tiny Tina's Wonderlands inoltre ci offre un assaggio anche del mondo fantasy in cui sarà ambientato il gioco, fatto di maghi, draghi, cavalli di cristallo, fiumi di cola che sgorgano da lattine giganti e molto altro ancora. Ovviamente come nella saga di Borderlands sarà possibile affrontare l'avventura insieme agli amici grazie alla coop e sarà possibile mettere le mani su valanghe di botttino.

Come accennato in precedenza Tiny Tina's Wonderlads sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC a partire dal 25 marzo 2022.

