PlayStation Showcase e le novità per PS5 e PS4: un evento deludente?

Ieri è stato un giorno importantissimo per tutti i giocatori PlayStation, ma un po' per tutto il settore in generale, grazie al PlayStation Showcase 2021. L'evento fondamentalmente aveva il compito di delineare la line-up dei titoli in arrivo su PS4 e PS5 il prossimo anno, magari buttando nel mezzo anche qualche annuncio "bomba", ma invece sembrerebbe aver deluso le aspettative di molti.

Sembra incredibile definire "deludente" una presentazione in cui si sono visti pezzi da novanta come God of War: Ragnarok e Gran Turismo 7, nonché l'annuncio di nuove esclusive come Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, per non parlare poi di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, quest'ultimo in esclusiva temporale. Ed effettivamente se preso singolarmente il PlayStation Showcase è stato senza dubbio un buono show, dai ritmi serrati e in cui si sono visti tanti titoli di (presunta) buona qualità.

Le cose tuttavia cambiano se analizziamo l'evento da una prospettiva più ampia. Come di certo saprete Sony ha saltato a piedi pari l'E3 e la Gamescom, due degli appuntamenti più importanti per annunciare novità ai propri giocatori. E con il rinvio di Horizon Forbidden West al 2022, la line-up di esclusive console PS5 è rimasta orfana della sua punta di diamante, con solo Kena: Bridge of Spirits e Deathloop a mandare avanti la baracca, quest'ultimo tra l'altro, per ironia della sorte, realizzato da un team di casa Microsoft. Insomma era lecito aspettarsi un evento scoppiettante, ricco di sorprese e all'insegna della "concretezza". Di conseguenza le aspettative erano altissime, forse anche troppo.

Tirando le somme, per quanto riguarda le esclusive realizzate dai team di PlayStation Studios, allo stato attuale il 2022 di PS5 e PS4 sarà traghettato da Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War: Raganarock. Titoli di assoluto spessore indubbiamente, ma a voler essere pignoli tutti e tre erano originariamente previsti per quest'anno. Insomma la line-up del 2022 è quella che in realtà avremmo dovuto giocare già quest'anno, con l'aggiunta di Forspoken, in arrivo durante la primavera, che sembra un progetto davvero interessante ma che va sicuramente provato con mano. A parte i titoli citati, non c'è, almeno per il momento, nessun altra novità in arrivo nel 2022 per i giocatori PlayStation, se non Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri, che tuttavia facciamo un po' fatica a definire una "novità".

E i nuovi titoli annunciati? Marvel's Spider-Man 2 è previsto per il 2023 e viene da chiedersi il senso di presentarlo con così largo anticipo. Marvel's Wolverine che, per quanto sia stata una sorpresa gradita, è stato presentato con un teaser davvero striminzito e potrebbe addirittura arrivare nel 2024, se non oltre. E lo stesso vale anche per Star Wars: Knights of the Old Republic - Remake.

Tra i grandi assenti va sicuramente citata Naughty Dog, che in molti erano certi avrebbe presentato la modalità multiplayer standalone di The Last of Us o almeno un piccolo assaggio della serie TV realizzata in collaborazione con HBO. Ma in generale, ora che PlayStation Studios può contare su 14 team, era sicuramente lecito aspettarsi qualche annuncio in più. Da questo punto di vista, almeno sulla carta, gli Xbox Game Studios stanno facendo un lavoro decisamente migliore.

Detto questo, ribadiamo ancora una volta che di per sé il PlayStation Showcase è stato un evento piacevole da seguire, scandito da un buon ritmo e novità su titoli come God of War: Ragnarock, Forspoken, Tiny Tina's Worderlands e Project Eve, giusto per citarne alcuni. Chi non si era fatto aspettative troppo alte, magari ignorando le "soffiate" di insider più o meno affidabili, potrebbe persino ritenersi soddisfatto.

E voi cosa ne pensate? Il PlayStation Showcase è stato un evento deludente o ha rispettato le vostre aspettative? Qual è stato l'annuncio che vi ha colpito di più? Fatecelo sapere nei commenti.