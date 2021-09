God of War: Ragnarok sarà un unico piano sequenza, come il predecessore

Così come il predecessore, anche la nuova avventura di Kratos e Atreus in God of War: Ragnarok sarà ripresa con un unico piano sequenza. La conferma è arrivata da Matt Sophon, narrative director di Santa Monica.

In seguito al nuovo trailer di gameplay di God of War: Ragnarok presentato in occasione del PlayStation Showcase, sono arrivati tanti nuovi dettagli sulla nuova esclusiva PS4 e PS5, come ad esempio che non ci sarà Cory Barlog alla direzione, che "sarà il finale della saga norrena di Kratos" e che Thor sarà un po' "fuori forma".

In risposta alla domanda di un fan su Twitter, Matt Sophon ha confermato che God of War: Ragnarok sarà "un'unica, ininterrotta sequenza". Questo significa che, come il predecessore del 2018, l'avventura sarà concepita per garantire la massima continuità e compattezza dell'esperienza, senza stacchi, schermate di caricamento o scene d'intermezzo scollegate o in computer grafica. Il che è anche uno degli aspetti che distingue in modo netto il nuovo filone di God of War con la trilogia classica.

God of War Ragnarok sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 durante il corso del 2022. Come confermato da Sony, l'upgrade da PS4 a PS5 sarà a pagamento, così come tutte le altre esclusive PlayStation che arriveranno dopo Horizon Forbidden West.