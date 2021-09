God of War Ragnarok: immagini dei personaggi e relativi attori svelati, Thor è "fuori forma"

SIE Santa Monica Studio ha svelato la lista completa degli attori e dei relativi personaggi interpretati all'interno di God of War Ragnarok. Possiamo quindi vedere delle immagini che mostrano l'aspetto di Kratos, Atreus, ma anche di nuovi personaggi come Thor, che appare qui "fuori forma".

Ecco la lista di personaggi e attori di God of War Ragnarok:



Kratos - Christopher Judge

Atreus - Sunny Suljic

Freya - Danielle Bisutti

Mimir - Alastair Duncan

Brok - Robert Craighead

Sindri - Adam J. Harrington

Angrboda - Laya DeLeon Hayes

Durlin - Usman Ally

Thor - Ryan Hurst

Týr - Ben Prendergast

Come potete vedere, Kratos è praticamente identico al gioco precedente, mentre Atreus è cresciuto ed è ora più vicino all'adolescenza. Ritornerà anche Freya, chiaramente provata da quanto accaduto nel precedente gioco. In God of War Ragnarok non mancheranno Mimir, Sindri e Brok.

Sono però interessanti i nuovi personaggi, come Angrboda, che nella mitologia norrena è compagna di Loki e madre dei mostri. Vediamo anche Tyr, personaggio molto importante del primo gioco, come sanno i fan. Tra tutti, però, ad attirare l'attenzione sarà soprattutto Thor, uno dei principali nemici. Il Dio appare "fuori forma", se ci concedete il termine: non dovrebbe stupire nessuno, però, in quanto nella mitologia norrena il dio del tuono è spesso descritto come appare in queste immagini. Non è un dio muscoloso e benevolo, ma un collerico distruttore ubriaco.

Sappiamo anche che God of War Ragnarok "sarà il finale della saga norrena di Kratos". Inoltre, Cory Barlog non è il director, lavora a un nuovo gioco. Ecco infine la nostra anteprima su novità, teorie e informazioni sul gameplay di Ragnarok.