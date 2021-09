PlayStation Showcase: ecco lo spot Play Has No Limits dell'evento del 9 settembre

Ieri sera il PlayStation Showcase è andato in onda e, prima di svelare molti giochi interessanti, ha condiviso un nuovo spot "Play Has No Limits", che possiamo ora rivedere in formato dipendente, nel filmato qui sopra. Sony ha anche parlato di questo spot tramite il PlayStation Blog.

Sul PS Blog possiamo leggere le seguenti parole: "Prima di tutto, voglio ringraziare tutti voi per la vostra passione e supporto per PlayStation e l'intero mondo media del gaming. Dopo PlayStation Showcase di oggi, spero possiate vedere quanto siamo devoti a questa forma d'arte: il suo potere di commuoverci è singolare. E siamo solo all'inizio. Superare i limiti e reimpostare le nostre idee su ciò che è possibile è nel DNA di PlayStation. E oggi diamo vita a questa visione attraverso un nuovo spot brand a livello globale."

"Riteniamo che sia potente sfidare le aspettative e presentare nuove possibilità audaci. Questo nuovo spot porta lo spettatore in un viaggio reinventato attraverso uno dei giochi più antichi e venerati della storia. In una città fantastica come sfondo, il gioco è governato da regole e limitazioni e vediamo cosa succede quando un giocatore sfida le convenzioni e si erge trionfante, dimostrando che il gioco non ha limiti. Mentre guardi il video, tieni gli occhi aperti: abbiamo voluto rendere omaggio ad alcuni dei nostri giochi preferiti. Riesci a scoprirli tutti?"

Diteci, cosa ne pensate dello spot Play Has No Limits andato in onda al PlayStation Showcase del 9 settembre 2021? Sony è nota per le sue pubblicità "d'impatto": questa vi è piaciuta, oppure ne avete viste altre che avete apprezzato maggiormente? Quali sono le vostre preferite?

Ieri sera abbiamo avuto modo di vedere i trailer di God of War Ragnarok, Marvel's Spider-Man 2, Star Wars Knights of the Old Republic Remake, Uncharted Legacy of Thieves Collection e non solo.