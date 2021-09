Halo Infinite: nuova beta multiplayer annunciata, ecco data e chi potrà partecipare

343 Industries ha annunciato la data della nuova beta multigiocatore di Halo Infinite e ha anche indicato chi potrà partecipare a questa fase di prova. La data di inizio di questa fase di test è il 24 settembre 2021 ed è dedicata solo agli Halo Insider che si sono iscritti entro il 13 settembre 2021.

Come sempre, la beta multigiocatore è limitata agli Insider che si sono iscritti. Non è aperta a tutti ed è comprensibile, visto che l'obiettivo di 343 Industries è di ricevere feedback su Halo Infinite da giocatori esperti e appassionati della saga. Se volete iscriversi al programma Insider, avete tempo fino al 13 settembre, ma ricordate che questo non garantisce la partecipazione. Solo un limitato gruppo di Insider sarà selezionato.

Per il momento, non sappiamo quale sarà il focus di questa nuova beta multigiocatore di Halo Infinite. Un dataminer ha recentemente affermato che questa fase di prova avrebbe incluso due mappe Big Team Battle (che supportano fino a un massimo di 24 giocatori), spiegando che nella versione completa dello sparatutto ve ne saranno molte di più (ben 23 in totale, a suo dire, contando anche le mappe Arena): ovviamente si tratta solo di rumor per ora non confermati.

Ricordiamo infine che Halo Infinite, sia single player che multigiocatore, sarà disponibile a partire dal 8 dicembre 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, incluso su Game Pass sin dal D1. Vi segnaliamo infine che 343 Industries ha cambiato il radar seguendo i suggerimenti dei giocatori.