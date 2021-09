Shin Megami Tensei 5, il trailer del Nahobino si concentra sul protagonista

Shin Megami Tensei 5 torna a mostrarsi in un altro trailer, questa volta più approfondito degli altri e concentrato sul Nahobino, ovvero il protagonista del gioco, almeno dopo la fusione con la misteriosa entità che avviene all'inizio della storia.

Come abbiamo visto, infatti, il protagonista è una persona normale che si ritrova improvvisamente catapultata in un mondo completamente diverso e post-apocalittico, nel quale riesce a sopravvivere grazie alla fusione con il misterioso Aogama che lo trasforma in un Nahobino.

In questa nuova forma, il protagonista è in grado di usare poteri sovrumani e combattere i demoni del Da'at, dando il via a una guerra contro questi esseri che si protrae per tutta la durata del gioco. Shin Megami Tensei 5 è in arrivo il 12 novembre 2021 su Nintendo Switch in esclusiva, sviluppato da Atlus.

Dopo aver visto il trailer della storia "Bethel" e vari video incentrati sui mostri, oltre a quello sulla storia con il conflitto fra dei e demoni, torniamo dunque a concentrarci sul protagonista, che da normale studente delle superiori si ritrova a dover interpretare un ruolo particolarmente impegnativo.

Il Nahobino è infatti l'unico essere in grado di combattere i demoni e poter dare il via a una vera e propria rivolta contro questi esseri, che evidentemente hanno ormai preso il sopravvento nello strano mondo in cui ci ritroviamo all'interno di Shin Megami Tensei V.