Shin Megami Tensei V, nuovo trailer della storia "Bethel"

Shin Megami Tensei V torna a mostrarsi in un nuovo trailer incentrato sulla storia e intitolato "Bethel", che mette in scena la battaglia tra luce e oscurità per decidere il destino del mondo e nella quale si ritrova a combattere anche il protagonista.

"Quanto un efferato omicidio a Tokyo blocca il normale ritorno a casa del protagonista, una deviazione inattesa lo lascia incosciente e sepolto", si legge in un frammento della descrizione della storia da parte di Atlus su Shin Megami Tensei V.

"Si sveglia in una nuova Tokyo, una terra distrutta e dilaniata dall'apocalisse, ora chiamata Da'at... ma prima che i demoni assatanati arrivino a reclamare anche la sua vita emerge un salvatore, e si uniscono per diventare un essere potente che non è né umano né demoniaco: un Nahobino".

Questa è la premessa della storia di Shin Megami Tensei V, che porta avanti la storica serie di RPG da parte di Atlus come esclusiva Nintendo Switch e che torna a mostrarsi nel nuovo trailer che potete vedere in cima a questa news, incentrato proprio sullo scontro fra forze sovrannaturali alla base della storia.

Shin Megami Tensei V ha la data di uscita fissata per il 12 novembre 2021 su Nintendo Switch e di recente abbiamo visto diversi video al riguardo come quello su Basilisk, uno dei mostri del gioco, e quello sulla storia che mostra il conflitto fra dei e demoni.