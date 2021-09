Final Fantasy 16, la data di uscita svelata nel trailer di PS5?

Un possibile riferimento a Final Fantasy 16 e addirittura alla sua possibile data di uscita è stato scovato all'interno del nuovo trailer Play Has No Limits di PS5, che fa parte della campagna promozionale della nuova console Sony e andato in scena ieri sera proprio all'apertura del PlayStation Showcase.

Ovviamente si tratta di una teoria da fan, dunque non è proprio un'informazione ufficiale da prendere in parola, ma certamente il riferimento è bizzarro e può far pensare a un indizio del genere, considerando anche come questi trailer siano spesso ricchi di easter egg e rimandi a giochi in sviluppo o in uscita e il nuovo trailer Play has no limits di PS5 non fa eccezione..

Parliamo, in particolare, del fotogramma riportato qui sotto, messo in evidenza dall'utente Game_Daddy su Reddit.

Il fotogramma del trailer "Play has no Limits" che potrebbe contenere la data di uscita di Final Fantasy 16

In questo vediamo, in un momento piuttosto concitato in cui l'attenzione è probabilmente rivolta altrove, una scritta che scorre su una sorta di display sullo sfondo che richiama proprio Final Fantasy 16, seguita da due numeri che dovrebbero segnalare un orario, ma potrebbero essere interpretati anche come una data.

"Valisthea - 06:16" dovrebbe dunque essere visto come l'orario di partenza di un treno, o qualcosa del genere, se non fosse che Valisthea è il luogo dove si svolge Final Fantasy 16, cosa che ovviamente fa pensare ai numeri successivi come un possibile indizio sulla data di uscita, che potrebbe essere dunque il 16 giugno 2022.

Il tutto va preso come una semplice supposizione senza alcun intento di essere un'informazione ufficiale, ma la scoperta è sicuramente simpatica e il periodo potrebbe effettivamente combaciare con quello previsto per il lancio del nuovo capitolo della saga Square Enix, in attesa di comunicazioni ufficiali.

Intanto, ieri il PlayStation Showcase si è concentrato soprattutto si Forspoken, che abbiamo rivisto in video con periodo d'uscita segnalato, ovvero la primavera del 2022. Secondo diverse fonti è probabile che questo esca prima di Final Fantasy 16, cosa che darebbe ulteriore consistenza anche al rumor.