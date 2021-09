Marvel's Wolverine, l'autore di Spec Ops: The Line e Battlefront 2 alla sceneggiatura

Marvel's Wolverine sembra poter contare su una sceneggiatura di notevole calibro, se si pensa che a lavorarci pare essere l'autore di Spec Ops: The Line e Star Wars: Battlefront 2, ovvero Walt Williams.

Non è arrivato proprio un annuncio ufficiale al riguardo, anche perché di Marvel's Wolverine sappiamo ancora molto poco, presentato a sorpresa in video al PlayStation Showcase di ieri sera come nuovo gioco di Insominac Games, ma l'informazione arriva in un certo senso dal diretto interessato, che ha svelato la cosa subito dopo la presentazione.

"Ancora non riesco a credere che lavorerò con persone così incredibilmente talentuose in questo fantastico studio e su un gioco che ho sognato di poter realizzare", ha scritto Williams in un tweet, riprendendo l'annuncio di Marvel's Spider-Man e Marvel's Wolverine fatto da Sony PlayStation.



Sebbene non sia chiaro in questo caso su quale dei due giochi stia lavorando Williams, la sua bio con le informazioni sul curriculum nell'intestazione dell'account Twitter rimanda proprio a Marvel's Wolverine, facendo dunque pensare chiaramente al suo coinvolgimento diretto nel nuovo gioco.

Si tratta di un bell'acquisto per Insomniac Games, considerando soprattutto il lavoro svolto dallo sceneggiatore su Spec Ops: The Line, che nonostante alcuni difetti sul fronte del gioco stesso aveva proprio nella storia, nella narrazione e nella regia i suoi punti di forza, che hanno reso lo sparatutto una sorta di unicum nel panorama videoludico sul fronte del racconto.

Per il resto, rimaniamo in attesa di informazioni su Marvel's Wolverine, di cui non si sa praticamente nulla, visto che il video di presentazione non spiega granché del gioco, di cui sappiamo intanto che sarà esclusiva assoluta di PS5, ovvero non sarà cross-gen.