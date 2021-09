Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine sono esclusive assolute di PS5

Insomniac Games ha confermato su Twitter che Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine sono due esclusive assolute di PS5, ossia che non usciranno su PS4. Si tratta di un'informazione importante, soprattutto per quelli che vedono negativamente il lancio di titoli cross-gen a nuova generazione inoltrata.

Va detto che per giocare a entrambi manca ancora molto tempo, visto che si parla di 2023 per Marvel's Spider-Man 2 e, probabilmente, di 2024 per Marvel's Wolverine. Diciamo che è abbastanza normale che per allora PS4 venga messa definitivamente, o quasi, da parte e che Sony si concentri su PS5.

Leggiamo qualche dettaglio su Marvel's Spider-Man 2:

Marvel's Spider-Man 2

Cominciamo con quello che la maggior parte di voi probabilmente immaginava: Marvel's Spider-Man 2. Siamo felici di poter far continuare il viaggio di Peter Parker e Miles Morales nella loro avventura a giocatore singolo più epica di sempre, in esclusiva per le console PlayStation 5, nel 2023.

Se spingere al limite le capacità della console sarà avvincente, siamo ugualmente entusiasti di poter creare nuove storie per Peter e Miles. Come nei precedenti giochi di Spider-Man, non vogliamo solo raccontare una grande storia di supereroi, ma anche una storia fatta di umanità, ricca di sentimento e umorismo, che affondi le radici nelle persone dietro la maschera.

Gran parte del team di sviluppo che ha creato Marvel's Spider-Man torna a produrre Marvel's Spider-Man 2, incluso Bryan Intihar (direttore creativo) e Ryan Smith (direttore del gioco). Il trailer del gioco di oggi è solo un assaggio di ciò che abbiamo in serbo in termini di nuove abilità che i nostri eroi acquisiranno, completi che indosseranno (ne parleremo in futuro) e criminali che cercheranno di dar loro la caccia. E a proposito di criminali, avete colto l'ultima battuta alla fine del trailer? Siamo felicissimi di annunciare che Tony Todd (dal film Candyman) sarà la voce del simbionte Venom in Marvel's Spider-Man 2. Siamo anche lieti di dare il bentornato a Yuri Lowenthal e Nadji Jeter, che riprenderanno rispettivamente il ruolo di Peter e Miles. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con tanti attori di talento nei nostri giochi di Spider-Man, e Tony si è rivelato una meravigliosa aggiunta al nostro cast.

Leggiamo ora ciò che è emerso su Marvel's Wolverine:

Marvel's Wolverine

Ora parliamo dell'annuncio che probabilmente non vi aspettavate: Marvel's Wolverine. Durante la lavorazione di Marvel's Spider-Man, ci sono stati momenti in cui tutti noi, Insomniac, Sony Interactive Entertainment e Marvel, facevamo brainstorming per parlare del futuro dopo lo spara ragnatele. E persino in quelle prime discussioni, Wolverine si presentava continuamente come il personaggio su cui ci sarebbe davvero piaciuto lavorare insieme. Passano un paio d'anni ed eccoci improvvisamente di fronte a Sony Interactive Entertainment e Marvel a presentare formalmente un gioco per PlayStation 5 avente per protagonista il mutante con gli artigli di adamantio! (Dal momento che avete appena visto il teaser dell'annuncio, possiamo confermare che la presentazione è andata abbastanza bene.)

Tanti nel team di Insomniac sono grandi fan di questo personaggio e uno degli elementi chiave che ci ha portato a lui non è sorprendentemente tanto diverso da quello di Spider-Man: entrambi si sentono profondamente in dovere di difendere chi non è in grado di farlo da solo.

Marvel's Wolverine è un gioco diretto da Brian Horton (direttore creativo) e Cameron Christian (direttore del gioco), che recentemente hanno guidato gli sforzi creativi di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, un gioco di cui siamo estremamente orgogliosi qui a Insomniac. Come per tutti i nostri giochi di Spider-Man, il nostro obiettivo non è solo rispettare il DNA di ciò che rende il personaggio così popolare, ma anche cercare opportunità per rinnovarlo e fargli riflettere davvero lo spirito di Insomniac. Sebbene Marvel's Wolverine sia ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, da quanto ho visto della narrazione emotiva e del gameplay all'avanguardia, il team sta già creando qualcosa di realmente speciale.