TGS 2021: Square Enix svela i giochi che mostrerà, ci sono 6 Final Fantasy

Square Enix ha svelato la line up di giochi che saranno mostrati al TGS 2021 (Tokyo Game Show 2021 Online). Le date dell'evento sono: 30 settembre 2021 - 3 ottobre 2021. Tra i vari giochi ci sarà spazio per ben 6 Final Fantasy. Vediamo tutti i dettagli.

Ecco i giochi che Square Enix porterà al TGS 2021, con relative piattaforme:



Collection of SaGa: Final Fantasy Legend (Switch, PC [Steam], iOS, Android)

Deep Insanity: Asylum (PC [Steam], iOS, Android)

Dragon Quest X Offline (TBA)

Dragon Quest X Online (PS4, Switch, PC, Wii U, 3DS)

Final Fantasy: Brave Exvius (PC, iOS, Android)

Final Fantasy VII: The First Soldier (iOS, Android)

Final Fantasy XIV (PS5, PS4, PC, Mac)

Forspoken (PS5, PC)

Imperial SaGa Eclipse (PC, Smartphone)

Marvel's Guardians of the Galaxy (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Project Triangle Strategy (Switch)

Romancing SaGa Re;Universe (iOS, Android)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC)

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius (iOS, Android)

Come potete vedere, vi saranno sei diversi Final Fantasy al TGS 2021 di Square Enix. La maggior parte di questi sono titoli dedicati (anche) al mondo mobile. I giocatori console potrebbero essere curiosi di rivedere Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Il gioco d'azione in stile souls-like ha colpito, all'annuncio, per il proprio sistema di combattimento, ma non è per niente stato apprezzato dal punto di vista grafico. Sarà migliorato nel frattempo? Purtroppo, pare che non si sarà modo di vedere Final Fantasy 16, il nuovo gioco d'azione di Square Enix.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Per quanto riguarda la scaletta di eventi del TGS 2021 di Square Enix, si partirà il primo ottobre 2021 con questi show (orari italiani):



12:00 - Square Enix Presents TGS 2021 - Una rassegna delle informazioni rilasciate finora e nuovi aggiornamenti sui titoli in arrivo. Con Hiroki Yasumoto.

13:00 - Opening Day! Square Enix TGS 2021 Special Live Broadcast - Dettagli non ancora condivisi.

14:00 - Lounge Jam: Square Enix Music TGS 2021 Special Live - Con la partecipazione di Ryo Miyachi Quintet.

15:00 - Forspoken TGS Special Program - Informazioni sul gioco PS5 e PC

Ecco invece gli eventi del 2 ottobre 2021 del TGS 2021 di Square Enix:



06:00 - Marvel's Guardians of the Galaxy Official Livestream - Informazioni sul nuovo gioco di Eidos.

07:15 - Nobuo Uematsu's "I Heard that Woodsmen are Popular..." - Con la partecipazione di Nobuo Uematsu (compositore), Keiji Kawamori (music director), e Makoto Ise (sound director)

08:30 - Final Fantasy: Brave Exvius TGS 2021 Live Stream - Informazioni sul gioco, storie di sviluppo e molto altro, compreso un giveaway.

09:45 - War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius TGS 2021 Special Live Stream - Una panoramica di War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, compreso il nuovo contenuto "Another Story". Con Kay Hirono (produttore della serie Final Fantasy: Brave Exvius), Nakai Kazuhide (War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius assistant producer), e MC Susumu Imadachi (Elec. Comic).

10:45 - SaGa Series TGS 2021 Special Live Stream - Nuove informazioni su Collection of SaGa: Final Fantasy Legend, Imperial SaGa Eclipse, and Romancing SaGa Re;universe.

12:45 - Chou Dragon Quest X TV TGS 2021 Special - popolare programma in diretta streaming Chou Dragon Quest X TV, con un'edizione speciale per il TGS 2021

14:00 - Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin TGS 2021 Special Broadcast - Una rassegna del sondaggio della versione di prova rilasciata a giugno, più un gameplay dal vivo e altro ancora con ospiti speciali. Con MC Masao Koori, Kasumi Ashizawa (doppiatrice), Sayaka Kano (idol), Tetsuya Nomura (produttore creativo di Square Enix), Daisuke Inoue ( director di Square Enix), Hiroya Usuda (director di Koei Tecmo) e Michinobu Kumabe (director di Koei Tecmo).

15:00 - Square Enix Jazz Live Painting

Infine, il 3 ottobre 2021, Square Enix mostrerà i seguenti show: