Nioh: il franchise ha venduto più di 6 milioni di copie

Team Ninja ha annunciato su Twitter che il franchise Nioh ha venduto più di sei milioni di copie in tutto il mondo. Ne ha approfittato anche per ringraziare i giocatori per il supporto datogli, regalando due nuovi wallpaper per PC e sistemi mobile.

Wallpaper di Nioh per PC

Wallpaper di Nioh per sistemi mobile

Il franchise Nioh comprende due capitoli ufficiali, più le varie riedizioni per le diverse piattaforme, come la Nioh Collection per PS5. Proprio ieri è stato annunciato che l'edizione completa del primo capitolo è disponibile gratuitamente sull'Epic Games Store per una settimana, un regalo inatteso e sicuramente gradito da tutti i giocatori PC, che farà aumentare in modo vertiginoso i numeri dei possessori del gioco.

Per chi non li conoscesse, i Nioh sono dei soulslike, ma con delle caratteristiche specifiche che li rendono abbastanza unici, prima delle quali l'ambientazione orientale.