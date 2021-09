Epic Games Store: i giochi gratis del 9 settembre 2021 sono disponibili, il link per il download

Da ora su Epic Games Store è disponibile il gioco gratis del 9 settembre 2021. Come sapevamo dalla scorsa settimana si tratta dell'apprezzato Sheltered, un gestionale survival con una storia profonda ed emotiva. Epic Games, però, ha voluto fare una gradita sorpresa: anche Nioh: The Complete Edition è disponibile per il riscatto gratuito.

Per poter riscattare i gioco gratis PC dall'Epic Games Store del 9 settembre 2021 basterà andare alla pagina dedicata del negozio digitale, che potrete raggiungere a questo indirizzo o a questo, per Nioh. In alternativa potete avviare il launcher di Epic e accedere alla sezione "Giochi gratis" direttamente da lì. Come da tradizione avrete tempo una settimana, ovvero fino al 16 settembre 2021 alle 16 circa, per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Questa è la nostra recensione di Sheltered.

Sheltered è un gioco gestionale post-apocalittico che propone un significato completamente nuovo del termine "nucleo familiare". Forte del vantaggio di cui godi rispetto a miliardi di vittime di un olocausto nucleare, dovrai raccogliere quanti più rifornimenti possibili lungo il cammino che ti condurrà al rifugio sotterraneo che presto diventerà la nuova casa per te e la tua famiglia.

Una scena di Sheltered

"Hai fame e la paura ti attanaglia il petto, dietro di te il portellone del rifugio si serra con un tonfo. Vorresti non dover uscire, ma lo fai comunque. Sarebbe più facile arrendersi. Ma non cedi. La fatica, la fame, la sete. La paura. Nella tua mente, riecheggia il mantra delle ragioni per cui devi restare in vita, perché lo stai facendo. Poi senti una voce. "Papà sei tornato." Il volto di tua moglie si illumina mentre apri una borsa piena di medicinali. Non è necessario dirle come li hai ottenuti. Ti basta goderti la tua piccola vittoria in questo periodo, che si sta rivelando il più difficile di tutti.", recita la sinossi ufficiale del gioco.

Nioh: The Complete Edition, questa la recensione, è invece uno spettacolare soulslike sviluppato dal Team Ninja.

"Nell'epoca dei samurai, un viaggiatore solitario approda sulle coste del Giappone. Per scoprire ciò che cerca, dovrà affrontare i malvagi guerrieri e i soprannaturali Yokai che infestano quelle terre." recita la sinossi.

La Complete Edition include: