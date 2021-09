Football Manager 2022: data d'uscita, annuncio e arrivo dal lancio su Xbox Game Pass

SEGA e Sports Interactive hanno annunciato Football Manager 2022, svelandone la data d'uscita, il 9 novembre 2021, e la disponibilità dal lancio su Xbox Game Pass. Sì, potrete trovarlo sul servizio in abbonamento di Microsoft dal primo giorno. Football Manager 2022 avrà anche un'edizione speciale, chiamata Football Manager 2022 Xbox Edition, che sarà giocabile tramite Xbox Cloud Gaming anche su console e supporterà completamente il controller di Xbox.

Oltretutto la Xbox Edition sfrutterà la tecnologia Xbox Play Anywhere e consentirà di trasferire i progressi da Xbox, o da altri apparecchi compatibilità con Xbox Cloud Gaming, a Windows 10 in modo facile e indolore.

Il gioco sarà comunque acquistabile anche su Steam e su Epic Games Store per 54,99€ (49.49€ prezzo di lancio).

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa con l'annuncio:

Football Manager 2022

Nuove caratteristiche e aggiornamenti

Le nuove funzionalità e gli aggiornamenti sulle licenze per FM22 su PC/Mac, verranno svelati a partire dalla fine di settembre sui nostri canali social. Unisciti alla squadra di FMFC per ricevere in anteprima dettagli sulle caratteristiche e le esclusive riservate ai membri direttamente nella tua casella di posta.

A partire dai primi di ottobre sveleremo anche gli aggiornamenti e le tante novità di quest'anno per tutte le piattaforme sul nostro sito e sui nostri canali social, perciò continua a seguirci per rimanere aggiornato.

Accedi in anticipo a FM22

Coloro che prenotano FM22 (su Steam/Epic/Windows) prima del lancio presso un rivenditore digitale aderente all'iniziativa* riceveranno uno sconto del 10% e l'accesso anticipato al gioco, disponibile solitamente due settimane prima della data d'uscita ufficiale.