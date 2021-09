Amazon Fire TV Stick 4K Max annunciato, con prezzo e disponibilità

Amazon ha presentato il Fire TV Stick 4K Max, la nuova chiavetta per lo streaming, che si annuncia come la migliore di sempre per la linea del colosso dell'ecommerce. Con un prezzo consigliato di 64,99€, Fire TV Stick 4K Max è più potente del 40% rispetto al Fire TV Stick 4K, grazie al nuovo processore quad-core da 1.8GHz e ai 2GB di RAM. Sarà disponibile a partire dal 7 ottobre 2021.

Rispetto ai vecchi modelli, le applicazioni si avvieranno più velocemente. È anche il primo lettore multimediale per lo streaming a supportare il Wi-Fi 6, grazie al chipset Mediatek MT7921LS Wi-Fi 6. Vediamo delle foto del Fire TV Stick 4K Max:

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick 4K Max

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Un'esperienza audio e video più ricca

Fire TV 4K Max supporta lo streaming 4K UHD, HDR e HDR10+, così come Dolby Vision e Dolby Atmos. È dotata del telecomando vocale Alexa di ultima generazione, per trovare facilmente il contenuto che si desidera, gestire i dispositivi per la casa intelligente e tanto altro ancora. Quattro pulsanti preimpostati riconducono rapidamente alle app preferite ed è possibile controllare l'alimentazione e il volume di TV e soundbar compatibili, senza bisogno di un ulteriore telecomando. Grazie ad Alexa Home Theater è possibile connettersi in modalità wireless ai dispositivi compatibili, come Echo Studio o ad una coppia di speaker Echo (4a generazione) per un suono coinvolgente e immersivo, inclusi i formati audio Dolby multicanale. Inoltre, Fire TV Stick 4K Max è il primo dispositivo per lo streaming con Live View Picture-in-Picture, ideale per controllare le telecamere smart senza interrompere la visione della TV e offrire una visuale del videocitofono Ring quando qualcuno è alla porta.

Tutti i contenuti preferiti in un unico posto

Fire TV Stick 4K Max dà accesso a migliaia di app, Skill Alexa e svariati canali, oltre a migliaia di film e serie TV. È arrivato quindi il momento di godersi i contenuti preferiti su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Play Infinity e RaiPlay. Inoltre, è possibile ascoltare canzoni, playlist, stazioni radio live e podcast, grazie ad Amazon Music, Spotify e Apple Music.

Climate Pledge Friendly

Fire TV Stick 4K Max riceverà il Climate Pledge Friendly badge su Amazon.it, il programma che aiuta gli utenti a scoprire e acquistare prodotti più sostenibili. Per ridurre il consumo di energia, il dispositivo entra automaticamente in modalità Risparmio energetico quando non è in funzione.